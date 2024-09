Oma Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtajaksi Karri Alameri

Karri Alamerellä (s. 1963) on vahva kokemus finanssialalla. Alameri siirtyy OmaSp:n palvelukseen Säästöpankkiryhmästä, jossa hän on toiminut toimitusjohtajana vuodesta 2022 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut useissa vaativissa johtotehtävissä Säästöpankkiryhmässä, OP Ryhmässä ja Danske Bankissa.

”Käynnistimme uuden toimitusjohtajan hakuprosessin kesäkuussa ja olen erittäin tyytyväinen sen nopeaan etenemiseen ja lopputulokseen. Karri Alameri on ansioitunut finanssialalla ja nauttii laajaa luottamusta. Arvostamme erityisesti hänen vahvaa johtamisosaamistaan eri toimintaympäristö- ja markkinatilanteissa. Karri on paras mahdollinen valinta toimitusjohtajaksi ja olen iloinen, että saamme hänen kaltaisensa toimitusjohtajan jatkamaan yhtiön strategian toteuttamista kohti seuraavaa vaihetta. Toivotan Karrin lämpimästi tervetulleeksi OmaSp:lle”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa.

”OmaSp:llä on osaava henkilöstö ja tyytyväiset asiakkaat, ja pankki on kyennyt löytämään hyviä kasvualueita. Uutisvirta on viime kuukausina ollut poikkeuksellisen haasteellista, mutta näen, että olemassa olevien vahvuuksien varaan on hyvä lähteä rakentamaan OmaSp:n tulevaa menestystä ja tuoda pankki jälleen hyvälle kasvu- ja tuloksentekouralle. Otan innostuneena vastaan Suomen suurimman säästöpankin toimitusjohtajan tehtävän”, kertoo Karri Alameri.

Nimityksen edellytyksenä on, ettei Finanssivalvonnalla ole huomautettavaa nimitykseen.

