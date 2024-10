Toivo Kuulan lauluista ensimmäinen kattava yleisesittely

Sibelius-Akatemian julkaisusarjassa ilmestyvän uuden teoksen kirjoittaja Juhani Koivisto syventyy ainutlaatuisella tavalla runon ja musiikin yhteyteen Kuulan rakastetuissa yksinlauluissa.

Kuula käytti lauluissaan taidokkaasti erityisesti Eino Leinon ja V. A. Koskenniemen runoja.

“Jokainen näistä lauluista on yksilöllinen mestariteos, jossa runon ja musiikin kohtaaminen synnyttää sekä esittäjissä että kuulijoissa aivan erityislaatuisen tunteen. Etsin näiden laulujen vaikuttavuuden salaisuutta seuraamalla, millaisia runoja Kuula valitsi ja miten hän tulkitsi tekstiä herättäen sanat eloon yksityiskohtia myöten”, Koivisto kertoo.

Kirjan nimi, Sylkytys sydänalassa, on lainaus Kuulan läpimurtolaulusta Tuijotin tulehen kauan, jota pidetään edelleen yhtenä hienoimmista suomenkielisistä yksinlauluista. Kirjassa kerrotaan myös laulujen syntyvaiheista ja siitä, miten ne liittyvät Kuulan omaan elämäntarinaan. Erityisesti nousee esiin Kuulan laulujen innoittajan ja ensimmäisen tulkitsijan Alma Silventoisen vaikutus.

Kuvitettu kirja sisältää nuottiesimerkkejä, joissa eritellään melodioita ja seurataan säveltäjälle tyypillisen soinnun esiintymistä varhaisesta Syystunnelmasta viimeiseen lauluun Karjapihassa. Teos on suunnattu sekä esittäjille että kuulijoille.

FT Juhani Koivisto on kirjallisuuden, musiikin ja oopperan tutkija, joka on työskennellyt pitkään Suomen Kansallisoopperan dramaturgina ja luennoinut Sibelius-Akatemiassa kirjallisuuden ja kulttuurin historiasta. Kirjoissaan ja artikkeleissaan hän on käsitellyt muun muassa Suomen kansallisoopperan ja Kuhmon Kamarimusiikin historiaa, Pentti Haanpäätä, Alfons Almia ja Aleksis Kiveä. Koivisto on kirjoittanut myös useita oopperalibrettoja ja tehnyt lapsille suunnattuja miniversioita tutuista oopperoista. Lisäksi hän on käsikirjoittanut useita runoa ja musiikkia yhdistäviä konserttidraamoja, joiden aiheina ovat mm. Alma Kuula, Eino Leino, L. Onerva ja Aino Sibelius. Koivisto on aiemmin käsitellyt Toivo Kuulaa kiitetyssä elämäkerrassa Tuijotin tulehen kauan (WSOY 2008) sekä sen uudistetussa versiossa Tähtiin kirjoitettu (2018).

Juhani Koivisto: Sylkytys sydänalassa. Sanan, sävelen ja elämän kohtaaminen Toivo Kuulan yksinlauluissa.

Sibelius-Akatemian julkaisuja 30

Painettu: ISBN 978-952-329-364-9, ISSN 0359–2308

PDF: ISBN 978-952-329-365-6, ISSN 2489–7973

Kansi: Arto Vaverka

Kannen kuva: Toivo ja Alma Kuula 1916. Kuvaamo Apollo. Kuulan perhealbumi.

Taitto: Paul Forsell

Paino: Hansaprint Oy

Helsinki, 2024