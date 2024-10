Työmatkatapaturmien määrä reippaassa kasvussa

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen mukaan tänä vuonna palkansaajille sattuu 114 000 työtapaturmaa, joista 90 000 on työpaikkatapaturmia ja 24 000 työmatkatapaturmia. Työtapaturmien yhteenlaskettu määrä nousee 2 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna.

Työpaikkatapaturmien määrä pysyy lähes ennallaan, nousua työpaikkatapaturmissa tapahtuu tänä vuonna ennusteen mukaan vain 0,6 prosenttia.

Työpaikkatapaturmien sattumistiheyttä kuvaa työpaikkatapaturmien taajuusluku. Tämä taajuusluku pysyy ennusteen mukaan tänä vuonna jotakuinkin viime vuoden tasolla: 25 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden.





Työmatkatapaturmia sattuu eniten lämpötilan ollessa nollan asteen tienoilla

Vaikka etätöiden tekemisen määrä näyttää vakiintuneen koronapandemian jälkeenkin aiempaa runsaammaksi, ei vähentyneiden työmatkojen määrä näy juurikaan työmatkatapaturmien lukumäärän kehityksessä. Työmatkatapaturmien määrä nousee tänä vuonna edellisvuodesta selvästi, jopa 8 prosenttia.

”Säätila vaikuttaa suoraan työmatkatapaturmien sattumismäärään. Jos Etelä-Suomessa on pääkallokelit, näkyy se myös korvattujen työmatkatapaturmien määrässä. Eniten työmatkatapaturmia sattuu silloin, kun vuorokauden keskilämpötila on nollan asteen tietämillä,” toteaa Tapaturmavakuutuskeskuksen tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho.

Taustatietoja ennusteesta

Tapaturmavakuutuskeskus on julkaissut syksystä 2020 lähtien joka syksy kulloinkin meneillään olevaan vuotta koskevan ennusteen työtapaturmien määrästä.

Ennustetoiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisimman luotettava arvio kulloinkin kuluvan vuoden työtapaturmamäärän kehityksestä.

Vuoden 2024 ennusteen laatimisessa käytettiin vakuutusyhtiöiltä kerättyä tietoa korvausmääristä sekä kahta eri neuroverkkopohjaista aikasarjan ennustemallia. Ennustemalleista on kerrottu tarkemmin ennustetta laajemmin käsittelevässä analyysissa: ”TVK:n ennuste: Työtapaturmien määrä kasvaa 2024 ja työpaikkatapaturmien taajuus pysyy aiemmalla tasolla”.

Työtapaturma – Työpaikkatapaturma – Työmatkatapaturma

Työtapaturman käsite on määritelty tarkasti työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Tässä tiedotteessamme ja tilastojulkaisuissamme käytämme laissa määritellyn työtapaturmakäsitteen lisäksi työpaikkatapaturmatermiä, jolla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työssä tai työntekopaikan alueella sekä työmatkatapaturmatermiä, jolla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut matkalla asunnolta töihin tai töistä kotiin kuljettaessa.

Tulevat TVK:n tilastojulkaisut

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee vuoden 2024 lopulliset työtapaturmamäärät ja työpaikkatapaturmataajuuden helmikuussa 2025.