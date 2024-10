Lidl ottaa käyttöön 20 prosentin alennuksen punalappuihin

Lidlillä on punalaputettuihin tuotteisiin hieman poikkeuksellinen toimintatapa: tuotteet saavat kylkeensä punalapun vielä useammalla käyttöpäivällä. Esimerkiksi lisukesalaatti saa punalapun kuusikin päivää ennakkoon, jotta asiakkaalla on todellista aikaa käyttää tuotetta.

Lokakuusta alkaen alennuksen suuruus on aluksi 20 prosenttia. Osa tuotteista saa viimeisenä käyttöpäivänä vihreän 50 prosentin aletarran. Tuote on jo aamusta alkaen 50 prosentin alennuksessa, ei esimerkiksi pelkästään myymälän viimeisien aukiolotuntien aikana.

– Haluamme laittaa tuotteen jo hyvissä ajoin alennukseen, jotta se on asiakkaalle houkutteleva eikä ruokahävikki vain siirry ruokakaupasta kotiin. Punalaputetut tuotteet ovatkin suosittuja laajasti asiakkaidemme keskuudessa. Näin ei aina ole ollut, vaan tuotteiden ostoon on saattanut liittyä häpeää ja ajatusta ”huonommasta” tuotteesta. Alennettu tuote on kuitenkin vielä laadullisesti täysin priimaa, ja niiden ostamisesta on tullut onneksi arkipäivää, kertoo Lidlin myynnin osastopäällikkö Tuukka Turunen.

Aiemmin käytettyä 30 prosentin alennusta käytetään jatkossa vain käyttötavaroissa.

Ruokahävikkiä minimoidaan monin eri keinoin

Punalaputetut tuotteet ovat asiakkaalle näkyvä keino ruokahävikin minimointiin, mutta Lidl torjuu ruokahävikkiä monin eri keinoin. Työ lähtee jo oikeista ja optimoiduista tilausmääristä sekä tuotteiden nopeasta kierrosta. Lidlillä myymälöihin toimitetaan ruokaa vuoden jokaisena päivänä – tuotteet kiertävät siis nopeasti, eivätkä seiso tarpeettomasti varastossa tai hyllyissä. Parhaat päivänsä nähneet kasvikset ja paistopistetuotteet myydään halpaan hintaan hukka-alessa, jonka Lidl lanseerasi vuonna 2019. Myymättä jäänyttä ruokaa lahjoitetaan ruoka-apuun sekä eläinrehuksi. Loppuja hyödynnetään energian tuotannossa.

– Moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, kuinka isossa roolissa ruokahävikin minimoiminen on meillä Lidlillä. Työtä tehdään monessa toiminnan vaiheessa ja koulutamme henkilökuntaamme aiheeseen jatkuvasti. Kuluttajille näkyvä toimi on suuren suosion saanut hukka-ale. Hukka-alen kautta estimme yhdessä asiakkaidemme kanssa yli 10 miljoonaa kiloa ruokaa joutumasta hävikkiin viime tilikaudella, Turunen kertoo.

Lisäksi Lidl kannustaa ja muistuttaa ruokahävikin torjuntaan myös omalla pakkausmerkinnällään. Pohjolan Meijerin tuotteissa on pakkausmerkintä ”Parasta ennen – kenties kelvollista kauemmin”.

– Parasta ennen -päiväyksen jälkeen tuote voi monesti olla vielä täysin syömäkelpoista, etenkin, jos sitä ei ole avattu. Pakkausmerkinnällä haluamme kannustaa kuluttajia tutkimaan ja haistamaan tuotetta ennen roskiin heittämistä ja näin ollen pienentää kotitalouksien ruokahävikkiä. Joillain tuotteilla on parasta ennen -päiväyksen sijaan viimeinen käyttöpäivä, jonka jälkeen tuotetta ei enää saa käyttää, Turunen ohjeistaa.