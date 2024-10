Yllättävä lasku ansiopäivärahan saajien määrässä syyskuussa

Ansiopäivärahan saajien määrä laski toukokuusta heinäkuuhun, minkä jälkeen elokuussa nähtiin lievä nousu. Tyypillisesti hienoinen nousu on jatkunut edelleen syyskuussa ja jyrkentynyt vuoden loppua kohden mentäessä. Syyskuussa sen sijaan tapahtui poikkeus tavanomaiseen trendiin, kun määrä jatkoi laskuaan. Vaikka lasku oli pieni, vain 3,7 prosenttia, on mielenkiintoista nähdä, jatkuuko kehitys. Tänä vuonna saajamäärän kehitys on kulkenut viime vuoteen verrattuna kuukauden myöhempänä, joten sen voisi olettaa kääntyvä nousuun loka-marraskuun tienoilla. Vuoden aikana saajamäärä on jokaisena kuukautena ollut suurempi kuin edellisvuonna, mutta ero on kaventunut. Syyskuussa saajia oli enää 2,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Lomautusajan päivärahaa sai 29,1 prosenttia kaikista A-kassan ansiopäivärahan saajista, mikä on vain pieni 0,6 prosenttiyksikön kasvu elokuuhun verrattuna. Lomautettujen osuus oli alkuvuodesta korkea, mutta on pysytellyt viime kuukausina 29 prosentin tuntumassa. Lomautettujen osuus on yleensä lähtenyt nousuun kesän jälkeen, mutta vielä ei nousua ollut näkyvissä. Soviteltua päivärahaa saavien osuus on pysytellyt kesäkuusta lähtien melko vakiona ollen nyt syyskuussa 16,1.

Ansiopäivärahamenot laskivat syksyllä

A-kassan ansiopäivärahamenot ovat yleensä kasvaneet vuoden loppua kohti, mutta elokuussa ja syyskuussa ansiopäivärahamenot jäivät kuitenkin heinäkuuta pienemmäksi, joten vielä ei nähty nousukäännettä. Noiden kahden kuukauden maksetut ansiopäivärahamenot olivat myös pienemmät kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, mikä on poikkeavaa, kun tarkastellaan muita kuluneita kuukausia. Syyskuussa maksettiin ansiopäivärahaa 27,1 miljoonaa euroa, mikä on 4,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Lokakuun kehitys jää nähtäväksi.

Tammikuussa ja huhtikuussa voimaan tulleet lakimuutokset ovat osaltaan vaikuttaneet maksettujen euromäärien laskuun. Vaikka ansiopäivärahan saajia oli 2,6 prosenttia viime vuoden syyskuuta enemmän, euroja maksettiin 4,2 prosenttia vähemmän. Syyskuussa voimaan tulleiden lakimuutosten vähentävä vaikutus ansiopäivärahamenoihin näkynee loppuvuoden aikana.