4+4 tärppiä elämykselliseen syyslomaan Virossa

Kokosimme syysloman vinkkilistalle neljä uudistunutta koko perheen kestosuosikkia sekä neljä vielä vähemmän tunnettua, kokemisen arvoista kohdetta. Näissä myös perheen pienimmät pääsevät oppimaan uutta jännittävien elämysten ja hauskan leikin varjolla.

Lapsiperheiden uudistuneet kestosuosikit

Pulssia nostattava näyttely

Euroopan kulttuuripääkaupunki Tartto tarjoaa lapsille oman tiedekeskuksen. Ahhaa-keskus houkuttelee oppimaan tieteestä ja erilaisista ilmiöistä interaktiivisten näyttelyiden, planetaarion, laboratorion sekä hauskojen laitteiden avulla. Uusi näyttely, Adrenaliin, vie yleisön adrenaliinin täyteiselle seikkailulle. Hermoja kutkuttavan jännittävä, mutta samalla opettavainen näyttely haastaa kaikenikäiset kokeilemaan rajojaan ja tutustumaan salaperäiseen hormoniin nimeltä adrenaliini.

Ahhaa, Sadama tn 1, Tartto. Avoinna syyslomalla ma-to 10–19, pe-la 10–20 ja su 10–19

Kaikki on vinksin ja vonksin

Tarton Tagurpidi-talossa maailma on keikahtanut mukkelis-makkelis väärin päin. Uuden, hempeän ulkonäön saaneessa ylösalaisin talossa voi koetella painovoimaa ja tasapainoa kävelemällä katossa sekä ihmetellä maailmaa kärpäsen perspektiivistä. Samalla reissulla voi käydä vain kymmenen minuutin kävelymatkan päässä sijaitsevassa Viron kansallismuseossa, ERMissä, tutustumassa siihen, miten virolaiset elivät ennen vanhaan.

Tagurpidi Maja, Roosi tn 86, Tartto. Avoinna syyslomalla ma-su 10–18

ERM, Muuseumitee 2, Tartto. Avoinna syyslomalla ti-su 10–18

Leikkien läpi vuosikymmenten

Tallinnan kauniissa Kadriorgin puistossa sijaitseva lastenmuseo Miiamilla on avattu perusteellisen remontin jälkeen. Lasten ikiomassa museossa esineet eivät ole katselua, vaan leikkimistä varten. Museon pihamaalta avautuva Kadriorgin puisto tarjoaa ihailtavaa koko perheelle. Ruskan maalaamassa syksyisessä puistossa voi katsella värikkäitä kukkaistutuksia ja lumoavaa joutsenlampea sekä vierailla Viron ainoassa barokkipalatsissa, tsaari Pietari I:n 1700-luvun alussa rakennuttamassa Kadriorgin palatsissa. Häikäisevän kauniissa rakennuksessa toimii nykyisin Viron taidemuseon kansainvälistä taidetta esittelevä museoyksikkö. Palatsin naapurirakennus on Viron presidentin kanslia ja lähellä on myös modernin taiteen museo Kumu.

Lastenmuseo Miiamilla, L. Koidula tn 21c, Tallinna. Avoinna syyslomalla ti-pe 12–18, la-su 10–17

Kadriorgin taidemuseo, A. Weizenbergi tn 37, Tallinna. Avoinna syyslomalla ti 10–18, ke 10–20, to-su 10–18

Kumu taidemuseo, Valge tn 1, Tallinna. Avoinna syyslomalla ti-ke 10–18, to 10–20, pe-su 10–18

Hyppää sukellusveneen kyytiin

Viron museoiden ykkönen, suomalaistenkin suosikiksi noussut Lentosataman merimuseo Tallinnassa on myös uudistunut. Historiallisessa sotilaskojeiden hallissa on esillä lähes 200 esinettä, jotka kertovat sotalaivojen ja -lentokoneiden historiaa. Museossa pääsee pujahtamaan oikean sukellusveneeseen ja satavuotiaaseen jäänmurtajaan. Lapset on huomioitu hienosti tarjoamalle heille monenlaista puuhaa rooliasuista simulaattoreihin. Tallinnan merimuseo koostuu kahdesta museosta: Lentosatamasta ja vanhan kaupungin pohjoisportilla sijaitsevan Paksun Margareetan tornista, joka on listattu Unescon maailmanperintölistalle ja on hämmästyttävä nähtävyys jo itsessään. Paksun Margaretan museo antaa kattavan katsauksen merenkulun, merellisten ammattien ja navigaation historiaan.

Lentosatama, Vesilennuki tn 6/1, Tallinna. Avoinna syyslomalla ti-su 10–18.

Paksu Margareeta, Pikk tn 70, Tallinna. Avoinna syyslomalla ti-su 10–18

Uusia elämyksiä koko perheelle

Keskiajan elämää

Rakveren linnoitus tarjoaa toimintaa ja jännitystä kaikille oman elämänsä ritareille ja prinsessoille. Rakveren linnoitus ei ole vain historiallinen arvorakennus, vaan keskiaikainen teemapuisto. Vierailijat voivat pukeutua ritariksi tai sotilaaksi, seikkailla ja oppia samalla keskiajan ihmisten elämästä. Linnoitus kätkee sisälleen muun muassa kidutuskammion, punaisten lyhtyjen kadun sekä alkemistin pajan. Shenkenbergin kievari tarjoaa teemaan sopivaa, keskiaikaisten reseptien mukaan tehtyjä ruokia.

Rakveren linna ja näyttely, Vallikraavi tänav L1, Rakvere. Avoinna syyslomalla ke-su 10–16

Salainen kaupunki

Sillamäen kaupunki Itä-Virossa oli pitkään ulkopuolisilta suljettu ja niin salainen, että sillä ei ollut edes nimeä. Kotkaa vastapäätä sijaitsevassa Sillamäessä jalostetiin uraania ja sotilaallisesti tärkeitä kemikaaleja Neuvostoliiton sotakoneiston tarpeisiin. Kaupungissa työskenteli ja asui ainoastaan muista neuvostotasavalloista tuotuja työläisiä, eikä systeemille epäluotettavana pidettyjä virolaisia päästetty alueelle. Sillamäe avautui Viron uuden itsenäisyyden myötä kaikelle kansalle ja se onkin loistavasti säilynyt esimerkki neuvostoaikojen arkkitehtuurista ja elämästä. Sillamäen museossa voi tutustua kaupungin salamyhkäiseen, uraanin rikastamon ja öljyliusketehtaan värittämään historiaan sekä nähdä, miten paikallisen maatilalliset elivät ennen neuvostoaikaa. Museon monipuolinen mineraalinäyttely porautuu pintaa syvemmälle dolomiitin, kalkkikiven sekä graniitin alkuperään ja erilaisiin jalokiviin.

Sillamäen museo Kajaka tn 17a, Sillamäe. Avoinna syyslomalla ti-pe 10–18, la 10–16

Vauhtikansan suosikkikohde

Tallinnasta romanttisen rannikkokaupunki Haapsalun suuntaan vajaan tunnin matkan päässä sijaitsee Viron moottoriurheilumuseo Momu. Ellamaan entisen voimalaitoksen karujen seinien sisään kätkeytyy huippuunsa viritettyä teknologiaa ja virtaviivaista muotoilua. Viron moottoriurheilumuseo on ainutlaatuinen yhdistelmä historiallista ympäristöä ja harvinaisia kilpa-ajoneuvoja. Museon kattavasta kokoelmasta löytyy ensimmäinen Virossa rakennettu kilpamoottoripyörä ja uudempia formula- ja ralliautoja.

Momu moottoriurheilumuseo, Tööstuse tn 3, Turba alevik. Avoinna viikonloppuisin ja ennakkovarauksesta myös arkena.

Kulkupelien ja pärinän ystäville

Moottoreiden ja pärinän ystäville löytyy toinenkin mielenkiintoinen kohde: Viron Maantiemuseo. Sen kokoelmasta löytyy mitä erikoisempia vanhoja ja uusia kulkupelejä ja työkoneita. Noin 45 minuutin ajomatkan päässä Tartosta kaakkoon sijaitsevassa museossa myös Itä-Euroopan suurin tienrakennuskoneiden kokoelma, joka ilahduttaa isojen koneiden faneja. Museovieraat pääsevät myös itse ajelemaan poljettavilla ja sähköisillä kulkupeleillä sekä kokemaan opetussimulaattorissa, miltä tuntuu, kun auto pyörähtää katon kautta ympäri.

Viron maantiemuseo, Varbuse Küla. Avoinna syyslomalla pe-su 10–18.