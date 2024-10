Sinileväkesä oli vaihteleva Pohjois-Karjalassa

Vuoden 2024 valtakunnallinen leväseuranta on päättynyt Pohjois-Karjalassa. Sinilevätilannetta seurattiin viikottain kesäkuusta syyskuuhun paikallisten asukkaiden ja viranomaisten voimin jo 27. vuotta. Vuonna 2024 virallisia havaintopaikkoja oli yhteensä 21 ja kohteiden levätilanne tarkastettiin viikoittain tiistain ja keskiviikon aikana.

Kesällä 2024 sinilevähavaintoja tehtiin yhteensä 23 kappaletta, joka on hieman enemmän kuin viime kesänä (18). Pääosin havainnot koskivat vähäistä määrää sinilevää.

Valtakunnallisen sinileväseurannan viimeisellä havaintoviikolla (viikko 39) hieman sinilevää havaittiin Kiteenjärvellä. Kiteenjärven havaintopaikalla sinilevähavaintoja tehtiin seurantakauden aikana useana viikkona peräkkäin. Muilla havaintopaikoilla sinilevää ei syyskuun viimeisellä viikolla havaittu. Seurannan aikana levää havaittiin kuitenkin muutamia kertoja Pyhäjärvellä sekä Herajärvellä. Yksittäisiä levähavaintoja tehtiin Höytiäisellä, Pielisellä, Orivedellä, Ilomantsinjärvellä sekä Suuri-Onkamolla. Viikko- ja paikkakohtaisia havaintoja voi tarkastella Järvi-meriwikin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen sinileväseurantataulukosta (www.jarviwiki.fi).

Muu seuranta ja kansalaishavainnot

Valtakunnallisen seurannan lisäksi kansalaiset ilmoittivat muita sinilevähavaintoja joko suoraan ELY-keskukselle tai kirjasivat ne vesi.fi-sivustolle tai Järvi-meriwikin havaintolähetti -palveluun. ELY-keskukselle toimitettiin myös yksittäisiä levänäytteitä tutkittavaksi.

Kesän aikana kansalaiset ilmoittivat havaintojaan aktiivisemmin kuin aiempina kesinä ympäri maakunnan. Tämän kesän aikana kansalaisten ilmoittamia havaintoja poimittiin yhteensä 109 kappaletta. Runsaiten sinilevähavaintoja tehtiin juhannuksen jälkeisellä viikolla sekä heinäkuun loppupuolella pintavesien ollessa lämpimimmillään.

Pitkälle syksyyn kestäneiden lämpimien kelien myötä myös pintavesien lämpötilat pysyttelivät korkeina, ja kansalaiset ilmoittivat yksittäisiä sinilevähavaintojaan myös syyskuun alkupuolella. 30.9. pintaveden lämpötilat (ymparisto.fi) olivat Pielisellä 12,5 oC ja Pielisjoella 12,3 oC. Pitkän ajan keskiarvoon verrattuna pintavedet ovat noin 3 oC lämpimämpiä.

Levähavaintojen ilmoittaminen

Sinileviä voi esiintyä myös myöhemmin syksyllä ja omia sinilevähavaintoja sekä muita järvikohtaisia havaintoja voi edelleen tallentaa vesi.fi -sivustolle tai Järvi-meriwikin havaintolähetin kautta. Järviwikin Havaintolähetti-verkkosovellus mahdollistaa havaintojen tallentamisen älypuhelimella myös paikan päällä.

Syksyisin riesana saattavat olla myös piilevät, jotka voivat sotkea kalaverkot mustanvihreään liejuun. Vesistöissä, missä verkkojen likaantumiset ovat yleisiä, välttävät kalastajat usein verkkopyyntiä kyseisenä ajankohtana.

Sinilevät voivat olla terveydelle haitallisia

Sinilevää sisältävän veden käyttöä on vältettävä, koska sinileväkukinnat voivat olla myrkyllisiä. Sinilevät tuottavat monia yhdisteitä, jotka voivat olla haitallisia ja aiheuttaa oireita. Sinilevät voivat tuottaa muun muassa hermo- tai maksamyrkkyjä ja muita yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita.