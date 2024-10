Oma Häme avaa selviämisaseman Hämeenlinnaan

Oma Häme kokeilee selviämisaseman toimintaa syksyn ja talven aikana. Kaksipaikkainen selviämisasema on avoinna ensimmäisen kerran lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna Hämeen poliisin tiloissa Hämeenlinnassa. Kokeilu jatkuu maaliskuuhun 2025.

Pilottihankkeen tarkoituksena on kokeilla pienimuotoista selviämishuonetoimintaa ja samalla selvittää selviämisaseman tarve Kanta-Hämeen alueella. Selviämisaseman perustamista on pohdittu alustavasti hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmassa. Kokeilu toteutetaan RRP2-hankkeen tuella. RRP2 on EU-rahoitteinen hanke, joka kohdistuu haavoittuvien asiakasryhmien hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkuun.

Selviämisasema tarjoaa tilapäisen suojan päihtyneille yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat turvallisen ja rauhallisen ympäristön selviämisen ajaksi. Asemalle tuodaan asiakkaita, jotka eivät itse kykene huolehtimaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden aiheuttaman voimakkaan päihtymystilan vuoksi.

Oma Hämeen selviämisasema on kokeilun aikana avoinna etukäteen sovittuina ajankohtina noin kaksi kertaa kuukaudessa, pääasiassa viikonloppuisin. Aukioloajoista tiedotetaan erikseen poliisille ja ensihoidolle, jotka toimittavat asiakkaita selviämisasemalle. Asiakkaat eivät voi itse tai läheisten avulla hakeutua asemalle.

Selviämisasemalla työskentelee kaksi työntekijää vuorossaan. Selviämisasema on osa Oma Hämeen päihde- ja riippuvuuspalveluiden toimintaa Hämeenlinnassa. Palvelu on maksuton Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakkaille. Ulkopaikkakuntalaisilta veloitetaan 380 e/vuorokausi.

Selviämisasemalle ei voida ottaa akuuttihoitoa tarvitsevia henkilöitä. Asiakkaan vointia tarkkaillaan säännöllisesti, mutta varsinaisia hoitotoimenpiteitä ei tehdä. Mikäli asiakkaan terveydentila heikkenee, kutsutaan paikalle ensihoito arvioimaan jatkotoimenpiteet ja tarvittaessa konsultoidaan päivystävää lääkäriä.

Selviämisen jälkeen asiakkaan tilanne kartoitetaan ja hänet ohjataan tarvittaessa palveluiden piiriin. Maanantaisin asiakas voidaan ohjata matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan, Hämeenlinnan Päivätuvalle (Matti Alangon katu 1).