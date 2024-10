Varhaislapsuuden maidonvälttämisruokavalio ei vähennä nuoruusiässä maitotuotteiden käyttöä tai alenna D-vitamiinitasoa

HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin maitotuotteiden käyttöä ja D-vitamiinitasoja 15–18-vuotiailla nuorilla, joilla oli imeväisenä todettu lehmänmaitoallergia aikaisimmin tehdyn tutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksessa verrattiin näitä maidolle siedättyneitä entisiä allergikkoja kahteen verrokkiryhmään.

Maitotuotteet kannattaa palauttaa ruokavalioon



Aikaisempien tutkimusten mukaan makumieltymykset kehittyvät kolmeen ikävuoteen mennessä. Allergisilla potilailla on myös havaittu matalampia D-vitamiinitasoja. Potilastyössä on havaittu, että lehmänmaitoallergisilla potilailla maidon uudelleenaloitus voi epäonnistua, vaikka allergia on seurannassa ruoka-ainealtistuksen perusteella hävinnyt.

”Tutkimuksemme perusteella ei havaittu, että lehmänmaitotuotteiden välttäminen olisi jatkunut, jos nuori sietää maitoa. Tämä voi selittyä mm. vuosina 2008–2018 toteutetulla allergiaohjelmalla, jonka tavoitteena oli allergiaterveys eli mahdollisimman normaali elämä allergioista huolimatta”, sanoo erikoislääkäri Sonja Piippo HUSin Uudesta lastensairaalasta ja Helsingin yliopistosta.

Suomessa maitotuotteet ovat D-vitaminoituja ja aikaisempien tutkimusten mukaan maitotuotteet ovat suurin D-vitamiinilähde ruokavaliossa. Maitotuotteiden käytössä ja D-vitamiinitasoissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa lapsuudessa lehmänmaitoallergisilla nuorilla ja tutkimukseen osallistuneilla kahdella verrokkiryhmällä. Nestemäisten maitotuotteiden käyttö jäi alle kansallisen ravitsemussuosituksen (vähintään puoli litraa päivässä) 57 %:lla kaikista tutkituista. Siitä huolimatta D-vitamiinitaso oli tavoitetasolla lähes kaikilla eli 93 %:lla tutkimukseen osallistuneista.

”Tulosten perusteella vaikuttaa, että potilaiden saavutettua sietokyvyn lehmänmaidolle, ei erityistä ravitsemusseurantaa tarvita”, toteaa Sonja Piippo.

