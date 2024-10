Nafisa Yeasmin nimitetty Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttiin kehityspäälliköksi

Tohtori Yeasmin on Vuoden tieteentekijä 2019. Hän johtaa arktista muuttoliikettä käsittelevää temaattista tutkijaverkostoa (UArctic Thematic Network on Arctic Migration). Hänen tutkimuskohteitaan ovat kestävä yrittäjyyden kehittäminen, maahanmuuttajien sosioekonominen integroituminen arktisella alueella, aluekehitys, yhteisön kestävyys, sosiaalinen osallisuus, muuttoliikkeen hallinta, ihmisoikeudet ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Viimeaikaiset kiinnostuksen kohteet ovat maahanmuuttajanuorten hyvinvointi ja integroitu koulutus.



”Tutkin maahanmuuttoa arktisella alueella, joka on harvaan asuttua aluetta. Maahanmuutto on tärkeä kysymys yhteiskunnallemme, koska kohtaamamme pohjoisen väestörakenteen haasteet tarvitsevat ratkaisua ja tarvitsemme vakaat työmarkkinat ja talouden”, Nafisa Yeasmin sanoo.



Yeasmin pitää Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutin yrittäjyyden tutkimusta tärkeänä, koska sillä on suora vaikutus yhteiskunnan kestävään kehitykseen. MicroENTREn kehityspäällikkönä hän haluaa kehittää mikroyrittäjän ja mikroyrittäjyyden tilaa sekä olemassa olevan että tulevaisuudessa kerättävän tutkimusmateriaalin pohjalta.



Vahvaa kansallista ja kansainvälistä projekti- ja rahoitusosaamista



"Nafisa Yeasmin on moniosaaja, jonka vahvuutena uudessa tehtävässä on mm. vahva kokemus erilaisten EU-hankkeiden valmistelusta, toteutuksesta ja johtamisesta. Hänellä on näyttöä kilpaillun ja kansainvälisen rahoituksen hankkimisesta sekä kokemusta erityyppisten projektien ja tutkimustoiminnan johtamisesta. Hänen monipuolinen ja ajankohtainen, mm. maahanmuuttajien ja naisten yrittäjyyttä luotaava tutkimusportfolionsa täydentää erinomaisesti MicroENTREn tutkimusteemoja”, kertoo professori, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhos.



Uudelta kehityspäälliköltä odotetaankin vahvaa panosta tutkimuksen laadun nostamisessa ja tutkimusryhmän projektisalkun kehittämisessä erityisesti kilpaillun ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen suuntaan.

Oikeustieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden tohtori ja dosentti Nafisa Yeasmin tulee Kerttu Saalasti Instituuttiin Lapin yliopistosta. Rajshahin yliopistossa, Bangladeshissa maisteritutkintonsa tehnyt Yeasmin muutti Rovaniemelle yhdessä väitöskirjaansa tekevän aviomiehensä kanssa vuonna 2006 ja teki oman väitöskirjansa arktisen alueen maahanmuuttoon liittyen vuonna 2018. Hänen maahanmuuttososiologian dosentuurinsa on Tampereen yliopistossa.



