THL ja STM kutsuvat: Väestön palvelutarpeen ennakointi yhtenäistyy hyvinvointialueilla –työkalun julkistustilaisuus 8.10. klo 9.15

Uuden työkalun avulla hyvinvointialueet ja muut toimijat voivat arvioida, miten väestönrakenteen muutos vaikuttaa palveluiden tarpeeseen ja kustannuksiin. Työkalu tarjoaa lisäksi ensimmäistä kertaa yksityiskohtaista vertailutietoa siitä, miten eri hyvinvointialueiden asukkaiden palvelutarpeet eroavat toisistaan.

Esittelemme tilaisuudessa työkalua ja sen käyttömahdollisuuksia. Hyvinvointialueiden lisäksi työkalua voivat hyödyntää alueita ohjaavat ministeriöt sekä muut viranomaiset, tutkijat ja media.

“Ennakointityökalu pohjautuu väestöennusteeseen, jonka avulla voidaan tarkastella ikääntymisen ja laskevan syntyvyyden aiheuttamia eroja hyvinvointialueiden välillä. Tiedon avulla voidaan pohtia esimerkiksi vanhuspalvelujen tarvetta suhteessa lasten ja nuorten palveluihin, kun syntyvyys laskee”, kertoo THL:n johtava tutkija Juha Honkatukia.

Julkistustilaisuudessa puhuvat johtaja Andreas Blanco Sequeiros sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), projektisuunnittelija Tiina Pelkonen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta sekä johtava tutkija Juha Honkatukia, kehittämispäällikkö Suvi Parikka ja erikoistutkija Laura Paalanen THL:stä.

Hyvinvointialueen palvelutarpeen ennakointityökalu on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedolla ohjauksen ja johtamisen kokonaisuutta. Tavoitteena on parantaa strategisen johtamisen ja ohjauksen tietopohjaa, kansallisesti ja alueellisesti kriittisten painopistealueiden tietotuotantoa, tiedolla johtamista ja ohjaamista sekä tiedon hyödynnettävyyttä.

Ennakointityökalun on kehittänyt THL osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, johon STM on kanavoinut valtionavustuksia EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

