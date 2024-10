KT:n toimitusjohtajan tehtävään 23 hakijaa

Hakuaika Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtajan tehtävään päättyi 3.10. Siihen mennessä hakemuksensa jätti 23 hakijaa.

KT:n hallituksen puheenjohtaja Ari Korhonen on tyytyväinen hakijajoukkoon.

– Hakijalista on monipuolinen, ja mukana on todella korkean tason osaamista. Kiitämme kaikkia hakijoita kiinnostuksesta tehtävää kohtaan. Tavoite on, että toimitusjohtaja valitaan viimeistään marraskuun alkupuolella, hän kertoo.

Hakuajan päättymiseen mennessä 3.10. tehtävää hakivat:



Harri Hietala , vastuunalainen yhtiömies, Työelämän sopimus- ja lakipalvelu Sopla ky

Jussi Pentti Junni , toiminnanjohtaja, AKI-liitot ry

Mika Lallo , johtaja, työelämän kehittäminen; Teknologiateollisuus ry

Risto Lerssi , hallitusneuvos, Valtion työmarkkinalaitos

Päivi Niemi-Laine , yhteiskuntasuhteiden johtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Henrika Nybondas-Kangas , neuvottelujohtaja, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mika Nykänen , valtiosihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö

Sari Ojanen , neuvottelujohtaja, Valtion työmarkkinalaitos

Vuokko Piekkala , johtava asiantuntija, PALTA ry

Anna Kaarina Piepponen , kirkon työmarkkinajohtaja, Kirkon työmarkkinalaitos

Juhana Vartiainen , pormestari, Helsingin kaupunki

Janiv David , asiakaskokemusjohtaja, Unikulma

Samuli Hast , Chief operating officer, Mesatech systems

Veli-Matti Heiskanen , johtaja, palvelukeskusliiketoiminta ja ohjelmistot; Sarastia Oy

Svante Henriksson , Co-Founder & CPO, Skyfora

Eetu Huurremäki , projektityöntekijä, Loval Oy

Perttu Levijärvi , toimitusjohtaja, VeliMark Oy

Esa Nyberg , konsultti E&M, Yrittäjä konsultti E&M

Jussi Penttilä , Head of Treasury and Risk Management, Neles Oyj

Saana Petro-Kouhia , Compliance Officer, Northern Horizon

Markku Tapio Rautiainen , osakoneistaja, jeld wen suomi

Christian Sundell , johtaja, ohjelmistotuotteet; Tietoevry Oyj (Health Care)

Kari Eirik Wikholm, konsultti, valmentaja, mentori, toimitusjohtaja; #wpsm konsultti ja hr-toimisto

KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen jää eläkkeelle. Hänen viimeinen työpäivänsä KT:ssa on 28.2.2025. Uuden toimitusjohtajan valitsee KT:n hallitus.