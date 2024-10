Nuorten start up -pilotista saatiin hyviä tuloksia

Hanke käynnistyi 1. marraskuuta 2022. Asiakasohjaus pilottiin päättyi tämän vuoden syyskuun lopulla. ”Palvelupolkujen rakentaminen onnistui hyvin, sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa saatiin hyväksi toimivaksi käytännöksi. Systemaattinen palvelupolkujen rakentaminen, sekä hankkeen esillä olo aloitettiin heti hankkeen alussa ja hanke osallistui 29 Teams -hanke-esittelyyn eri elinkeinon, yrittäjyyden, sekä oppilaitosten -sidosryhmien kanssa”, kertoo projektipäällikkö Tero Eklund. Pilotti oli esillä 61 tapahtumassa, joita olivat erilaiset messut, rekrytointitapahtumat sekä hankkeen itse järjestämät tapahtumat.

Palautteissa korostettiin rinnalla kulkemista

Pilotin tavoitteena oli tukea nuorten alle 30-vuotiaiden yrittäjäksi ryhtymistä tarjoamalla ohjausta yksilöllisesti, yritysneuvontaa, sparrausta, koulutusta ja mentorointia nuorille sopivilla toimintamalleilla. Tarkoituksena oli keskittyä nykyistä enemmän yritystoiminnan harjoitteluun sekä yrittäjyyden alkuvaiheen tukemiseen.

Moni nuorista sai hankkeesta tukea omiin suunnitelmiinsa. ”Hankkeen avulla olen saanut paljon kokemusta sekä neuvoja. Yhteistyömme ohella olen saanut ohjausta omaan yritystoimintaani ihan yritykseni perustamisesta asti. On ollut huojentavaa tietää, että on joku, joka voi ohjeistaa ja vastata kysymyksiini, sillä sellainen tuki on aloittelevalle yrittäjälle tärkeää", toteaa pilotin asiakas Tiia Mäkelä.

"Rinnalla kulkeminen onnistui hyvin. Asiakkaiden kanssa käydyt ohjaus ja valmennus -keskustelut toteutettiin ELY-keskuksen kokoustiloissa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakkaat halusivat 90 prosenttisesti tulla paikalle ja kokivat face-to face -valmennustavan olleen hyvä. Asiakkailta saatu palaute korostaa lähitapaamisten merkitystä yrittäjyys- ja urasuunnitelmien tekemisessä”, kertoo Eklund.

Yrittäjyys kiinnostava vaihtoehto nuorille

”Erityisesti kevytyrittäjyys on nostanut suosiota yritystoiminnan aloitusmuotona. Nuorilla on hyvä tahtotila yrittäjyyteen. Lisäksi hanke on todettu hyvänä resurssina kuntakokeiluissa ja TE-palveluiden asiakasohjauksissa”, nostaa Eklund. ”Kiitosta tullut useilta tahoilta, sekä myös hankkeen asiakkailta. Hankkeen menetelmillä on oltu vahvasti tukemassa nuorten yrittäjyyden alkutaipaleella ja antamassa kannustavaa ja realistista ohjausta räätälöidyn tarpeen mukaan. Nuorten uskoa työelämään on vahvistettava. Nuoret ovat kiinnostuneita erilaisista vaihtoehdoista itsensä työllistämiseen”, jatkaa Eklund.

Maahanmuuttajataustaisia asiakkaita, kuten opiskelijoita, sekä työssä olevia nuoria olisi halunnut tulla useita mukaan, mutta hankkeeseen pääsivät kuitenkin vain työnhakijana olleet. Palaute hankkeen palvelusta ja ohjauksesta on ollut hyvää. Kiitosta tuli muun muassa ratkaisukeskeisestä ohjaustavasta, jossa huomioitiin asiakkaan tarve ja tuki sekä realistisesta yrittäjyyden kuvasta.

Pilotille ja sen projektipäällikkö Tero Eklundille luovutettiin 4. syyskuuta Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimesta vuoden 2024 yrittäjyyskasvatuspalkinto.