Vaasan yliopistolle merkittävä rahoitus Suomen Akatemialta muuntogeenisiin biopolttoaineisiin liittyvään tutkimukseen

Illinoisin yliopiston johtama kansainvälinen tutkimuskonsortio Alliance for Socially-acceptable & Actionable Plants (ASAP) sai rahoituksen osana Global Centres -hakua. Kansainväliseen tutkimuskonsortioon kuuluu Vaasan ja Illinoisin yliopistojen lisäksi Stony Brookin yliopisto Yhdysvalloista, Oxfordin ja Essexin yliopistot Isosta-Britanniasta sekä Yamaguchi-yliopisto Japanista.

Tutkimushankkeessa kehitetään muuntogeenisiä kasvilajeja, jotka on tarkoitettu biopolttoaineiden tuotantoon. Keskeisenä tavoitteena on osoittaa, että energiatiheitä ja vesitehokkaita kasvilajeja on mahdollista tuottaa teolliseen käyttöön. Hankkeen asiantuntijat tutkivat myös muuntogeenisten kasvien ja biopolttoaineiden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä sekä eettisiä kysymyksiä. Tarkoituksena on osoittaa, miten synteettisen kasvibiologian uudet ideat voivat edistää kestävän, kannattavan ja joustavan biotalouden kehittämistä yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tavalla. Lisäksi tarkastellaan kulttuurisia ja oikeudellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat julkiseen hyväksyntään, kuten energia- ja geenimuuntelupolitiikkaa, asenteita uutta teknologiaa kohtaan sekä erilaisia eettisiä ja oikeudellisia perinteitä.

– Muuntogeeniset biopolttoaineet ovat osa energiamurrosta ja fossiilisten polttoaineiden korvaamista, mutta kokonaisuuteen kytkeytyy monia muitakin tärkeitä kysymyksiä, kuten mihin viljelysmaata pitäisi käyttää ja miten geenimuuntelua tulisi säädellä. On tärkeää ja kiinnostavaa vertailla amerikkalaisen ja eurooppalaisen politiikan, lainsäädännön ja kansalaismielipiteen eroja. Muun muassa tätä tutkimme Vaasan yliopistossa, sanoo Suomen osahankkeen johtaja Tommi Lehtonen.

Vaasan yliopisto on mukana hankkeessa selvittämässä kehitettävien geenimuunneltujen kasvien ja niistä valmistettujen biopolttoaineiden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja asiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Näissä teemoissa Vaasan yliopisto tekee läheistä yhteistyötä Essexin yliopiston kanssa.

Nelivuotisessa hankkeessa Vaasan yliopistolla on lisäksi biopolttoaineiden sääntelyyn, standardointiin ja seurantaan liittyviä tutkimustehtäviä. Tutkimusta varten kerätään aineistoa Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja Suomesta. Tutkimuksen tuloksena syntyy suosituksia muuntogeenisen biopolttoainetuotannon seurantaan ja julkiseen valvontaan. Synteettisiin biopolttoaineisiin liittyvä tutkimus sopii erityisen hyvin Vaasan yliopiston kestävään liiketoimintaan, energiaan ja yhteiskuntaan nojaavaan strategiaan.

– On mielenkiintoista olla mukana suuren mittaluokan NSF-hankkeessa alan eturivin kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Suomen Akatemian mittava rahoitus hankkeellemme kertoo Vaasan yliopiston tutkimusosaamisen arvostuksesta. Siitä olemme erityisen kiitollisia, sanoo Suomen osahankkeen varajohtajana ja tutkijana toimiva Leena Kunttu.

Uudet Global Centres -keskittymät tutkivat biotaloutta

Suomen Akatemia kertoo, että NSF ja sen yhteistyökumppanit Yhdysvalloista, Kanadasta, Suomesta, Japanista, Etelä-Koreasta ja Iso-Britanniasta ovat myöntäneet yhteensä yli 82 miljoonaa dollaria eli noin 74 miljoonaa euroa Global Centres -rahoitushaussa. ASAP-hanke ja viisi muuta tutkimushanketta valittiin uusiksi Global Centres -keskittymiksi. Nyt valituissa Global Centres -keskittymissä paneudutaan biotalouteen, ja keskittymiin voi sisältyä tutkimusta mistä tahansa NSF:n tukemien tieteenalojen yhdistelmästä.

Lisätiedot

Johtaja Tommi Lehtonen, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8379, tommi.lehtonen@uwasa.fi

Erityisasiantuntija Leena Kunttu, Vaasan yliopisto, leena.kunttu@uwasa.fi