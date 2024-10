SDP:n Niina Malm: Itä-Suomi tarvitsee tukipakettinsa

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on tarkoittanut itäiselle Suomelle merkittävää taloudellista iskua. Alueen asukkaat ovat odottaneet yli vuoden ajan, että hallituksen juhlapuheet alueen tukemiseksi muuttuisivat konkreettisiksi toimiksi. Hallituksen toimet osoittautuvat kuitenkin kerran toisensa jälkeen riittämättömiksi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin eilen esittämä tukipaketti on tervetullut avaus, jonka avulla varmistetaan, että myös itäinen Suomi pysyy kasvussa mukana, Malm sanoo.

– Itä-Suomella on paljon luontaista potentiaalia muun muassa energian tuottamisessa, vihreässä siirtymässä, teollisuudessa ja matkailussa. Tämä kuitenkin edellyttää riittäviä panostuksia esimerkiksi liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiin, osaavan työvoiman saatavuuteen sekä saavutettavuuden turvaamiseen. Nämä kaikki on huomioitu ohjelmassamme.

Suomen on lisäksi vaikutettava aktiivisesti EU:ssa, jotta Venäjän hyökkäyssodasta kärsivät raja-alueet saavat oman tuki-instrumenttinsa Brexitin vaikutuksista kärsineiden alueiden tapaan. Itäisen Suomen tuentarvetta on kuitenkin vaikea perustella Brysselissä, jos hallituksen omat investoinnit painottuvat merkittävästi läntiseen Suomeen, kuten nyt on käymässä, Malm varoittaa.

– Odottamisen aika on ohi. SDP esittää hallitukselle valmista pakettia Itä-Suomen elinvoiman tukemiseen. Hallituksen tarvitsee vain tarttua siihen, Malm päättää.