Tonttutyttö Rosmariinin seikkailut jatkuvat uudessa lastenkirjassa

Tonttutyttö Rosmariini on päättänyt ratkaista Rotkorinteen kurussa kasvavan mahtavan kuusen salaisuuden. Hän saa selville, että tontuilla on ikivanha tapa muistaa jouluna myös metsänväkeä. Siksipä tontut vievät aattoiltana suuren puuropadan metsän asukkaiden iloksi juuri tuon suuren kuusen juurelle. Mutta kuka koristelee kuusen revontulien väreissä loistavin lasipalloin? Apuun rientää Rosmariinin rakas isoisä, hyväsydäminen Kumina Mausteinen. Luvassa on luutamatkoja noitapoika Peevelin kanssa sekä kommellus, jossa tarvitaan Peevelin äidin taikarasian voimaa.

Rosmariini ja metsänväen joulu on lastenkirjailija Sirkka Knuutilan viides rakastetun Rosmariini-sarjan kirja. Kauniin kuvituksen on jälleen luonut Olga Badulina.

teos: Rosmariini ja metsänväen joulu

kirjailija: Sirkka Knuutila

Kansi ja kuvitus: Olga Badulina

kustantaja: Avain

ISBN: 9789523045576

ilmestymispäivä: 10.10.2024