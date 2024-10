Presidentti Sauli Niinistö ja tohtori Jenni Haukio ryhtyvät Huuhkaja- ja Helmarimetsien suojelijoiksi

”On suuri kunnia, että presidentti ja presidentin puoliso ryhtyvät Huuhkaja- ja Helmarimetsien suojelijoiksi”, toteaa Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg. ”Tämä on voimakas viesti siitä, että luonnonmetsien suojelu ja monimuotoisuuden säilyttäminen ovat avainkysymyksiä nykyajassa. On ilahduttavaa nähdä, kuinka suuri merkitys luonnolla on presidenttiparille. Heidän tukensa suojelutyölle on korvaamattoman arvokasta”, Forsberg jatkaa.



Pöllömetsien pelastusoperaatio käynnistyi Suomen Maajoukkueen Kannattajien aloitteesta. Luonnonperintösäätiö suhtautui hankkeeseen myönteisesti ja kampanja sai heti positiivista vastakaikua myös Suomen Palloliitosta.



”Moni muistaa kesäkuussa 2007 Olympiastadionilla liidelleen Bubi-huuhkajan, josta tuli Suomen maajoukkueen voimaeläin. Nyt luonnosta kantautuu kuitenkin huolestuttavia uutisia. Huuhkaja on luokiteltu lajina erittäin uhanalaiseksi ja helmipöllö silmälläpidettäväksi. Ympäristövastuu ja luonnon monimuotoisuus on huomioitu myös Palloliiton uudessa strategiassa. Tällä kampanjalla haluamme auttaa pöllöjä pulassa ja rauhoittaa yhdessä Huuhkaja- ja Helmarimetsiä”, kertoo Suomen Palloliiton aluepäällikkö Janne Pieviläinen.



Myös pelaajat kokevat luonnonsuojelun tärkeäksi. Maajoukkueiden pelaajalähettiläinä suojeluoperaatiossa toimivat Huuhkajien Jesse Joronen ja Helmarien Ria Öling.



Huuhkaja- ja Helmarimetsien suojelukampanja näkyy vahvasti Suomen maajoukkueen peleissä syksyn aikana. Myynnissä on Huuhkaja- ja Helmarimetsien lahjakortteja ja muita tukituotteita. Mukaan keräykseen haastetaan urheiluseuroja, järjestöjä, yrityksiä ja muita tahoja.



”Huuhkaja- ja Helmarimetsien suojelukampanjan tärkeä viesti on, että olemme kaikki yhteisellä asialla suojelemassa suomalaista luontoa. Toivotaan, että mahdollisimman monet ottavat tästä syötön haltuun ja lähtevät tukemaan tärkeää hanketta”, toteaa Ilari Kattilakoski Suomen Maajoukkueen Kannattajista.



Pöllömetsien pelastusoperaatioon voi osallistua Luonnonperintösäätiön kampanjasivuilla osoitteessa https://luonnonperintosaatio.fi/pelastetaanpollometsat.

Suojeluhankkeen etenemistä seurataan syksyn mittaan Huuhkajien ja Helmareiden pelien yhteydessä. Kampanja jatkuu näyttävästi vuonna 2025, joka samalla on Luonnonperintösäätiön 30-vuotisjuhlavuosi.