Puhu avoimesti lapselle läheisen kuolemasta – ainutlaatuinen uutuuskirja tukee perheitä ja ammattilaisia

JULKAISUVAPAA 24.10.2024

Kirja perustuu sairaanhoitaja (AMK), perheterapeutti, perhetyöntekijä Eija Tuukkasen yli kahden vuosikymmenen aikana kertyneisiin käytännön kokemuksiin. Hän käsittelee työnohjaaja, teatteriohjaaja Inke Dahlin kanssa lapsen kohtaamista, kuulemista, osalliseksi ottamista ja oleellisen tiedon antamista läheisen vakavan sairauden ja kuoleman hetkellä.

”Kun aikuinen epäröi, voiko lapselle puhua sairaudesta ja kuolemasta, rohkaisen häntä kohtaamaan lapsen. Kun uskaltaa olla läsnä ja valita avoimuuden tien, osalliseksi ottaminen kantaa lasta ja nuorta elämässä”, Tuukkanen pohtii kirjan tärkeintä viestiä.

Saattohoitokoti Terhokodissa yli 20 vuotta työskennellyt ja perhetyötä vuodesta 2012 tehnyt Eija Tuukkanen on kohdannut poikkeuksellisen paljon perheitä. Hän on kulkenut satojen perheiden ja lapsien matkassa, ollut lukemattomat kerrat läsnä, kun lapselle kerrotaan läheisen vakavasta sairaudesta ja lähestyvästä kuolemasta. Ammattilaisten on hyvä rohkaista vanhempia rehelliseen ja avoimeen puheeseen.

“Ajattelen olevani kanava, jonka kautta lapsen kokemus tulee nähdyksi ja ääni kuulluksi. Olen tehnyt töitä monien perheiden kanssa, joten tiedän, millaiset ajatukset ovat lapsille, nuorille ja perheille tyypillisiä kuoleman läheisyydessä. Vanhemmat kertovat vaikkapa, että ovat pelänneet sairastavan vanhemman lähestyvästä kuolemasta kertomista ihan liikaa ja turhaan.”

Suomen Palliatiivisen hoidon yhdistys myönsi äskettäin Tuukkaselle Elämän malja -palkinnon. Se annetaan henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt laadukasta palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.

Tieto poistaa pelkoja ja väärinkäsityksiä

Lapsille, nuorille, vanhemmille, sukulaisille ja ammattilaisille lapsen ympärillä suunnattu kirja avaa lapsen konkreettisia kysymyksiä läheisen kuolemaan ja omaan tulevaisuuteen. Missä asun? Kuka minusta pitää huolta? Kuka vie treeneihin? Tai kuten kirjassa kuvattu esikouluikäinen, jonka mieltä vaivasi kysymys: mitä kuolemassa oikeasti tapahtuu?

“Selvisi, että poika oli ajatellut, ettei kuolleeseen voi koskea, koska silloin ruumis muuttuu luurangoksi, rapisee ja jää vain tuhkakasa. Näky on tuttu lasten piirretyissä elokuvissa tai videopeleissä. Olin hyvilläni tästä keskustelusta, sillä nyt osaan kertoa, ettei kuolleelle tule näin käymään”, Tuukkanen kuvaa kirjassa.

Tieto rauhoittaa, poistaa pelkoja ja väärinkäsityksiä – lapsen ei tarvitse paikata mielikuvituksen tai netistä löytyvän sisällön avulla aukkoja. Mistä sairaus on tullut, mikä sen on aiheuttanut, mihin vanhempi menee kuoltuaan. Tiedon avulla lapsi voi valmistautua tulevaan ja tehdä omaa luopumistyötään. Puhumalla lapselle annetaan parempi tulevaisuus, avoimuus vapauttaa häntä elämään.

“Lapsen ei tarvitse traumatisoitua vanhemman kuolemasta, kun hänen rinnallaan kuljetaan ja varataan siihen paljon aikaa. Hän voi kasvaa ja kehittyä, vaikka hän kokee valtavan menetyksen.”

Raskaasta aiheesta huolimatta teosta kannattelevat lukuisat konkreettiset ratkaisut, joissa siintää valoa ja lohtua. Se kuvaa myös lasten ja nuorten uusia tapoja ilmaista surua; vaikkapa kuinka suruperheessä puetaan mustat bändipaidat päälle.

Jostakin pitää aloittaa – muutos on tapahtumassa

Ammattilaisten läsnäolo ja välittäminen ovat avainasemassa luotaessa turvallista ja luottamuksellista suhdetta lapseen, joka on poikkeuksellisessa elämäntilanteessa. Lyhytkin kohtaaminen on alku välittämiselle.



“Vähän on paljon ja pieni on suurta. Kun pysähdyt huomioimaan lapsen, välität viestin, että olen nähnyt sinut. Yhteys on syntynyt”, Tuukkanen kannustaa ammattilaisia.

“Vielä vuosia sitten puhuttiin kuoleman olevan ulkoistettu laitoksiin, viety pois arjesta, perheiden ulottumattomiin. Perhetyöntekijänä koen muutoksen olevan tapahtumassa. Vanhemmat ovat alkaneet ottaa lapsia mukaan perheenjäsenen kuolemaan liittyviin asioihin ja tapahtumiin”, hän pohtii kirjassa.

Kirja on tärkeä osa tätä muutosta. Kun tieto lisääntyy, kasvaa myös rohkeus. Tekijän sanoin: joskus ja jostain se on aloitettava.



Eija Tuukkanen ja Inke Dahl: Lapsen suru – Hyvin hyvä puhua kuolemasta. Kustannus Oy Dudoecim. 1. painos 2024, 200 s. ISBN 978-952-360-602-9.

Lisätiedot: Perheterapeutti Eija Tuukkanen, +358 45 613 5006, eija.tuukkanen@terho.fi ja Duodecimin viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, +358 40 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi.

Tilaa arvostelukappale PDF-muodossa: viestinta@duodecim.fi. Tilaa arvostelukappale painettuna: kirjat@duodecim.fi. Lataa kirjan painolaatuinen kansikuva ja tekijöiden kuvat: pystykuva ja vaakakuva. Henkilökuvat: Vilja Harala.