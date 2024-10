Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto 2024 apulaisprofessori Visa Kurjelle

Visa Kurki työskentelee yleisen oikeustieteen apulaisprofessorina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Kurjen tutkimusteemana ovat pitkään olleet erilaiset oikeussubjektit – tutkimus sijoittuu oikeusteorian ja oikeusfilosofian alalle.

”Kirjoitin notaaritutkielmani Suomen eläinsuojelulaista ja kiinnostuin sen kautta kysymyksestä, voiko eläin olla oikeussubjekti eli voiko eläimellä olla oikeuksia lain silmissä. Tästä aiheesta valmistui maisterintutkielmani ja sen myötä kiinnostuin puolestaan laajemmin oikeussubjektin käsitteestä”, Kurki kertoo.

Kurki valmistui oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2012 ja siirtyi tämän jälkeen Iso-Britanniaan Cambridgen yliopistoon, jossa suoritti Doctor of Philosophy (PhD) -tutkinnon vuonna 2017. Hänen väitöskirjansa A Theory of Legal Personality palkittiin Cambridgen yliopistossa Yorke Prize ja Salje Medal -palkinnoilla.

Kurjen julkaisutoiminta on huomioitu kansainvälisesti laajasti ja hänen tutkimuksiinsa on viitattu useissa amerikkalaisissa eläinten asemaa koskevissa oikeudenkäynneissä. Muun tutkimustyönsä ohella Kurki toimii eläinoikeutta tutkivan Helsingin eläinoikeuskeskuksen (Helsinki Animal Law Centre) johtajana.

”Eläinten kohtelu ja sen yhteys kestävyyskriisiin on yksi aikamme suurimpia kysymyksiä, mutta lisäksi ala on tieteellisesti kiinnostava, koska sitä on edelleen tutkittu niin vähän. Tällöin voi luoda jotain oikeasti uutta”, Kurki summaa.

Eläinten ohella Kurki on analysoinut ja kehittänyt oikeussubjektiuden käsitettä ja sisältöä myös liittyen lapsiin, vajaavaltaisiin henkilöihin sekä muun muassa tekoälyyn. Tällä hetkellä Kurki johtaa Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamaa 1,5 miljoonan euron ERC Starting Grant -hanketta Agency in Law.

Kurjen johtamassa hankkeessa tarkastellaan, millä tavoin ajatus oikeudellisesta toimijuudesta on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana ja miten uudet oikeudelliset toimijat tulisi nähdä. Esimerkiksi lapsia ei ole perinteisesti laskettu oikeudellisiksi toimijoiksi, jotka voivat lain silmissä päättää omista asioistaan. Toimijuus on kuitenkin muutoksessa: kansainväliset sopimukset edellyttävät lasten ja esimerkiksi vammaisten henkilöiden kohtelua toimijoina. Tutkimus voi auttaa niin tuomioistuimia kuin lainsäätäjiäkin ymmärtämään muuttuvaa toimijuutta.

Kurki on Nuorten Tiedeakatemian jäsen kaudella 2022–2026. Lisäksi hän on aktiivisesti mukana muun muassa Suomen eläinoikeusjuristit ry:ssä ja Suomen oikeusfilosofisessa yhdistyksessä ja on toiminut useiden tieteellisten julkaisujen toimittajana ja päätoimittajana.

Kurjen kirjoittama Haluatko juristiksi? (Kauppakamari, 2014/2019) tutustuttaa vuosittain lukuisia opiskelusta haaveilevia ja tulevia oikeustieteen opiskelijoita tieteenalan perusteisiin.

Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto jaetaan maanantaina 14.10. klo 17.15–19.00 Ritarihuoneella Helsingissä järjestettävässä Ilta tieteelle -tilaisuudessa. Tilaisuudessa kuullaan myös Visa Kurjen esitelmästä omasta tutkimuksestaan.



Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Tilaisuuden ohjelma Suomalaisen Tiedeakatemian verkkosivuilla: https://acadsci.fi/ajankohtaista/tapahtumat/ilta-tieteelle-14-10-2024/

VISA KURKI

Oikeustieteen apulaisprofessori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, Turun yliopiston yleisen oikeustieteen dosentti.

Tutkii erilaisia oikeussubjekteja, esimerkiksi eläinten oikeuksia lain edessä.

Johtaa Euroopan tutkimusneuvoston 1,5 miljoonalla eurolla rahoittamaa ERC Starting Grant -hanketta Agency in Law (2024–2028).

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN HUMANISTIPALKINTO