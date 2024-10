Kokoomuksen Kaleva: Suomen kehitysyhteistyön painottaminen Ukrainaan on arvovalinta

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kalevan mukaan Suomen kehitysyhteistyö ja kauppapolitiikka tarvitsee lisää selkeitä tavoitteita, tulosvastuuta ja tehokkaasti kohdennettuja resursseja. Kalevan mukaan Suomen kehitysyhteistyön tulee painottua nyt Ukrainaan. Kaleva piti Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron eduskunnan keskustelussa kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteosta.

Alla kokonaisuudessaan Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kalevan pitämä kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro eduskunnan keskustelussa kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteosta. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa puhemies,

Ministeri Tavion esittelemä selonteko on hyvä ja perusteellinen. Kiitos siitä ministerille ja koko hallitukselle. Kokoomuksessa nähdään, että sen pohjalta voimme sopeutua globaaleihin kehityskulkuihin, pärjätä muuttuvassa maailmassa sekä edesauttaa vakautta.

Kehitysyhteistyöhön tarvitaan läpinäkyvyyttä. Usein on ollut vaikea saada käsitystä työn tuloksellisuudesta ja rahankäytön vaikuttavuudesta kehitysyhteistyön kohdemaissa. Tarvitaan tavoitteita ja tulosvastuuta.

Käsiteltävänä oleva selonteko sisältää kaivattuja uudistuksia. Järjestöjen lisäksi myös yritykset ja suomalainen elinkeinoelämä otetaan aiempaa vahvemmin mukaan yhteistyöhön.

Kehitysyhteistyöhön käytettävien varojen ei pidä olla lahja, vaan investointi. Tavoitteena on, että yhteistyö johtaa köyhyyden vähenemiseen ja kumppanimaiden kehittymiseen. Se tarkoittaa demokratian ja oikeusvaltion kehittämistä. Se tarkoittaa ihmisoikeuksien ja tasa-arvon kohentamista. Se tarkoittaa vähemmistöjen – myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen – sekä erityisesti tyttöjen ja naisten aseman parantamista kaikissa tukea saavissa maissa. Se tarkoittaa vastuuta kansalaisista niin, että he voisivat kaikissa tilanteissa palata kotimaihinsa ilman pelkoa kidutuksesta tai kuolemanvaarasta.

Kokoomuksen mielestä visiona polun päässä pitää olla, että kehitysyhteistyön tarve yhteisten toimien myötä vähenee ja kohdemaista tulee toimivia yhteiskuntia ja tasavertaisia kauppakumppaneita. Kehitysyhteistyö ja kauppa kuuluvat erottamattomasti yhteen. Ne kulkevat käsi kädessä.

Arvoisa puhemies,

Kauppa ja yhteistyö eivät elä tyhjiössä. Ne liittyvät vahvasti kansainväliseen poliittiseen todellisuuteen. Maailmasta on tullut aiempaa turvattomampi ja rujompi paikka. Geopoliittiset jännitteet ovat kiristyneet. Protektionismi rakentaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja meitä voi uhata maailmanlaajuinen kauppasota. Ukrainassa käytävä varsinainen sota ja sitä seuranneet talouspakotteet muokkaavat toimintaympäristöämme. Kansainvälinen kanssakäyminen muuttuu entistä haasteellisemmaksi. Kumppanuudet ja yhteistyösuhteet joudutaan arvioimaan myös strategisina ja turvallisuuteen vaikuttavina valintoina.

Kokoomuksessa nähdään, että demokratia ja sivistyneen lännen arvot ovat tässä ajassa ahtaalla. Suuri osa maailman väestöstä elää autoritaarisissa valtioissa. Maailma on polarisoitumassa ja muotoutuvat leirit pyrkivät määrittämään uutta maailman järjestystä. Venäjän suhteen olemme huomanneet, että pelkkä kauppaan perustuva keskinäisriippuvuus ei takaa rauhaa. Silti on väärin ajatella, ettei taloudellisilla suhteilla olisi merkitystä. Esimerkiksi Kiinan asemoitumisen kannalta talous on yhä keskeisessä roolissa. Taloudellisella toimeliaisuudella, yrittäjyydellä ja osaamisella on ratkaiseva merkitys myös aikamme suurten kysymysten – kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisessa.

Maailma on muuttunut ja se muuttuu yhä. Suomen etu on, että kaupan esteitä puretaan ja maailmankauppa on mahdollisimman vapaata. Meidän etumme on, että myöskään Euroopan sisämarkkinoilla ei oteta taka-askelia. Yhteinen Eurooppa perustuu vapauksille. Siksi vapaata kauppaa ja liikkuvuutta rajoittavat kehityskulut pitää tomerasti torpata.

Arvoisa puhemies,

Selonteon kehitysyhteistyön linja on kirkas ja sen arvot sekä painopisteet selkeät. Kokoomus on sitoutunut Suomen pitkän linjan kehitysyhteistyön painopisteiden jatkumiseen. Resurssit pitää kohdentaa mahdollisimman vaikuttaviin hankkeisiin ja sovittuihin kokonaisuuksiin vakauden ja hyvinvoinnin luomiseksi.

Ihmisyyttä suojellaan nyt idästä uhkaavaa pimeyttä torjumalla. Jos Venäjä saavuttaa synkät tavoitteensa, ensimmäisiä kärsijöitä ovat nimenomaan ne, jotka kuuluvat vähemmistöihin ja jotka ovat jo ennestään eri tavoin haavoittuvassa asemassa.

Kehitysyhteistyön painopiste on Ukrainassa. Se on kokoomuksen silmissä arvovalinta. Tavoitteena on, että sodan kauhut saadaan loppumaan ja ukrainalaiset pääsevät rakentamaan maastaan toimivan ja entistä paremman yhteiskunnan. Yhteisen tien päässä häämöttää kukoistava Ukraina, joka ei enää tarvitse apua, vaan voi osaltaan olla kantamassa kansainvälistä vastuuta.

Arvoisa puhemies,

Kokoomuksessa korostetaan yhteistyötä. Yhteistyö on aktiivisten toimijoiden vuorovaikutusta. Aito yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Käsiteltävänä oleva selonteko antaa erinomaisia eväitä yhteisen tulevaisuutemme rakentamiseen.