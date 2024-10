Kauppakamarikysely: Yritysten näkemykset suhdannetilanteesta ovat kohentuneet - huippulukemiin yhä matkaa

”Kuluvan vuoden aikana on kotimaisessa talouskeskustelussa toisteltu analyysiä, jonka mukaan Suomen talous on suhdannekuopan pohjalla, mutta kasvu käynnistyy pian. Toistaiseksi myönteisestä kehityksestä on ollut niukasti merkkejä, ja usko on ollut koetuksella. Kauppakamarien suhdannekysely tukee tulkintaa siitä, että nousu kuopan pohjalta on vihdoin alkanut”, toteaa Appelqvist.

Edelliseen vuoden syksyn kauppakamarien suhdannekyselyyn verrattuna yritysten liikevaihto oli kasvanut 35 prosentilla vastaajista. Toukokuussa vastaava osuus oli alle 29 prosenttia, eli kesä ja syksy näyttäisivät sujuneen paremmin kuin alkuvuosi. Silti kyselyssä oli yhtä paljon vastaajia, eli 34,4 prosenttia, joilla kuluvan vuoden kumulatiivinen liikevaihto on edellisvuotta alempana. Vain 22,6 prosenttia vastaajista odottaa liikevaihtonsa laskevan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Tilauskantatilanne oli edelleen haasteellinen suurella osalla vastaajista. Vastaajista 40 prosenttia arvioi tilauskantansa vuodentakaista pienemmäksi ja yhtä suureksi sen arvioi 36,5 prosenttia. Parempana tilannetta piti vain 23,4 prosenttia vastaajista. Tilanne on kohentunut toukokuusta.

Odotukset tilauskantojen tulevasta kehityksestä ovat aikaisempaa myönteisempiä. Lokakuun kyselyssä 26,7 prosenttia vastaajista ennakoi tilauskantansa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden jaksolla. Laskua odotti 22,3 prosenttia vastaajista. Loput ennakoivat tilanteen pysyvän muuttumattomana.

”Suhdannekyselyn tulokset viestivät positiivisesta suunnasta. Ne tukevat Kuopion alueen kauppakamarin investointiselvitystä, joka ennakoi Pohjois-Savoon merkittäviä, yhteensä 13,1 miljardin euron investointeja vuosikymmenen loppuun mennessä”, sanoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Yritysten toimintaa rajoittaa vastaajien mukaan tällä hetkellä ennen kaikkea riittämätön kysyntä. Näin arvioi yli puolet vastaajista (54,7 %). Toimintaa haittaa myös ammattimaisen työvoiman puute (24,5 %) sekä jännittynyt geopoliittinen tilanne (21,3 %). Rahoituksen saatavuuden koki rajoittavaksi tekijäksi 15,6 prosenttia vastanneista yrityksistä.

”Vaikka valtaosalla yrityksistä ei ole vaikeuksia rahoituksen kanssa, on tämä luku mielenkiintoinen, koska se on korkeampi kuin missään aikaisemmassa kyselyssä. Rahoitusongelmat ovat pikkuhiljaa hiipineet rajoittamaan yhä useamman yrityksen toimintaa”, Appelqvist sanoo.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 24.–26.9.2024 ja siihen vastasi 1 460 eri kokoista yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.