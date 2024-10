Krista Pärmäkosken elämäkerta paljastaa menestyneestä maastohiihtäjästä visusti piilossa olleen puolen

Krista Pärmäkoski on saavuttanut enemmän arvokisamitaleja, maailmancup-menestystä ja Suomen-mestaruuksia kuin yksikään toinen sukupolvensa hiihtäjä. Elämäkerrassa hän kertoo uransa ikimuistoisimmista voitoista ja kirvelevimmistä tappioista, kilpakumppaneista ja tukijoukoista sekä poikkeuksellisesta ammatista ja sen vaatimista uhrauksista. Pärmäkoski avaa myös kilpauran kulisseissa koettuja iloja ja murheita, unelmien jahtaamisen hintaa ja kevättä, joka käänsi kaiken päälaelleen sekä kääntää katseen tulevaan. Mitä haaveita ja pelkoja liittyy tulevaisuuteen ilman urheilun suomaa pakopaikkaa?

Carla-koiran kuolema käynnisti paniikkikohtaukset keväällä 2023

Keväästä 2023 tuli Pärmäkoskelle vaikea. Hän oli Lahdessa valmistautumassa Salpausselän kisoihin, kun rakas Carla-koira nukkui pois 11-vuotiaana. Pärmäkoski alkoi pitkän tauon jälkeen saada paniikkikohtauksia.

”Tärisin ja olin kauhuissani. Jäin aivan yksin. Tuntui siltä kuin koko maailma olisi hylännyt. Se oli kokonaisvaltainen tunne, joka repi palasiksi ja nosti muistoja menneisyydestä. […] Carlan kuolema käynnisti tapahtumasarjan, jonka myötä turvallisesta, rutiinien täyttämästä arjesta tuli synkkää ja ahdistavaa selviytymistä. Pelissä alkoi olla oma jaksaminen, oma elämä”, Krista Pärmäkoski kertoo kirjassa.

Lääkkeet, terapia, päiväkirjan kirjoittaminen, kirjaprojekti ja keskustelut ystävien kanssa auttoivat. Tuntui kohtuuttomalta, että tilannetta ruodittiin kaikkialla.

”Välillä Kristasta tuntui, että hän olisi halunnut huutaa koko maailmalle. ’Te ette tiedä mistään mitään! Te ette tiedä, mitä täällä taustalla tapahtuu!’”

Laura Arffman on Yle Urheilun maastohiihtoon erikoistunut toimittaja ja tuottaja. Hän on tuttu ruutukasvo muun muassa Urheiluruudusta sekä lukuisista urheilutapahtumista. Koulutukseltaan Arffman on yhteiskuntatieteiden maisteri ja medianomi. Arffmanin esikoisteos, maastohiihtäjä Mona-Liisa Nousiaisesta kertova Mona-Liisa (2020) kosketti kymmeniätuhansia lukijoita ja oli ehdolla vuoden urheilukirjaksi. Hän on kirjoittanut myös kaksi menestysteosta vuorikiipeilijä Lotta Hintsasta.

Laura Arffman: Avoin – Krista Pärmäkoski

329 sivua

myös sähkö- ja äänikirjana, lukijat: Laura Arffman ja Krista Pärmäkoski