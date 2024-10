Lakimuutokset laskeneet ansiopäivärahan määrää

Keskimääräinen ansiopäivärahan määrä laskenut

Alkuvuonna voimaan tulleet muutokset ovat jo heikentäneet monien jäsenten saamaa ansiopäivärahaa. Vuoden alussa muutettu omavastuupäivien pidennys viidestä seitsemään päivään, lomakorvausjaksotuksen palauttaminen ja huhtikuussa voimaan tulleet lapsikorotuksen sekä sovitellun päivärahan suojaosan poistamiset ovat laskeneet ansiopäivärahan määrää merkittävästi. Myös elokuussa voimaan tullut vuorotteluvapaan poistuminen on vaikuttanut päivärahan hakijoiden asemaan.

– Nämä muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet maksettujen etuuksien pienenemiseen. Esimerkiksi A-kassan syyskuussa maksama ansiopäivärahojen kokonaismäärä oli 4,2 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Elokuun ja syyskuun ansiopäivärahamenot jäivät myös heinäkuuta pienemmiksi. Keskimääräinen ansiopäiväraha syyskuussa 2024 oli 73,2 euroa ja keskimääräinen maksettujen päivien määrä 18 päivää. Vuoden 2023 syyskuun vastaavat luvut olivat 74,72 euroa ja 19 päivää, kertoo A-kassan etuuspäällikkö Kaisa Tikka.

Euroistaminen voi vähentää saajamäärää jopa 17 prosenttia

Syyskuun alussa astuivat voimaan muutoksista merkittävimmät eli europerusteisen työssäoloehdon käyttöönotto ja ansiopäivärahan porrastus. Näiden vaikutukset eivät ole vielä täysin näkyvissä, mutta ne alkavat vähitellen vaikuttaa loppuvuonna.

Europerusteinen työssäoloehto

Syyskuussa voimaan tullut lakimuutos muutti ansiosidonnaisen päivärahan perusteena olevan työssäoloehdon tulo- eli europerusteiseksi. Päivärahan saaminen ei siis jatkossa riipu enää ennen työttömyyttä tehtyjen työtuntien määrästä, vaan kalenterikuukauden aikana maksetusta palkasta. Europerusteiseen työssäoloehtoon siirtymisen yhteydessä myös työssäoloehdon vaatimus pidentyi. Nyt on oltava 12 kuukautta työssäoloa kassajäsenyyden aikana, jotta on oikeutettu ansiopäivärahaan. Suurin osa ansiopäivärahan saajista on tällä hetkellä vielä vanhan 26 viikon työssäoloehdon piirissä, mutta vähitellen kaikki siirtyvät 12 kuukauden työssäoloehtoon.

– Tämä muutos vähentää vähitellen ansiopäivärahan saajien määrää sitä mukaa, kun työttömäksi jäävät ne jäsenet, joilla ei ole kertynyt riittävästi työssäoloa 12 kuukauden aikana. Työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen vähentää valtiovarainministeriön arvion mukaan ansiopäivärahan saajien määrää noin 17 prosentilla. Saajamäärän vähentyessä luonnollisesti myös maksettujen eurojen määrä laskee merkittävästi, tarkentaa Kaisa Tikka.

Ansiopäivärahan porrastus pienentää ansiopäivärahan määrää

Myös ansiopäivärahan porrastus astui voimaan syyskuun alussa. Porrastus leikkaa ansiopäivärahan määrää työttömyyden jatkuessa. Ensimmäiset 40 päivää saa täyttä päivärahaa, jonka jälkeen päiväraha laskee 80 prosenttiin täydestä päivärahasta. Toinen porrastus tulee, kun työttömyyttä on kestänyt 170 päivää, ja se laskee päivärahan 75 prosenttiin täydestä päivärahasta.

Ansiopäivärahan porrastuksen vaikutus alkaa näkyä vasta loppuvuodesta. Tämä johtuu siitä, että porrastus koskee vain niitä saajia, joilla on kertynyt vähintään puoli europerusteista työssäoloehtokuukautta 2.9.2024 alkaen. Porrastus astuu käytännössä voimaan noin kahden kuukauden työttömyysjakson jälkeen, eli ensimmäiset porrastusleikkaukset alkavat vaikuttaa etuuksiin vasta marras-joulukuussa.

– Tilastotietojemme perusteella arvioimme, että noin kolmasosa etuudensaajista välttyy ensimmäiseltä porrastusleikkaukselta, kun taas kolmasosaa koskee toinenkin porrastus. Käytännössä porrastus pienentää maksettujen ansiopäivärahojen suuruutta, mikä puolestaan näkyy kassan ansiopäivärahamenojen laskuna. Porrastuksen arvioidaan laskevan ansiopäivärahamenoja noin 13 prosenttia, kertoo Kaisa Tikka.

Vuoden 2024 lakimuutokset ovat jo merkittävästi vaikuttaneet työttömyysturvaan, ja loppuvuonna vaikutukset syvenevät entisestään. Erityisesti europerusteisen työssäoloehdon ja ansiopäivärahan porrastuksen vaikutukset alkavat näkyä kunnolla marraskuussa ja joulukuussa. Seuraamme tarkasti lakimuutosten vaikutuksia jäsenistömme tilanteeseen ja tiedotamme säännöllisesti kehityksestä.