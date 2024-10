Varhan talousarvio vuodelle 2025 täsmentyy: tavoitteena kääntää talouden suunta

Vuoden 2025 talousarvio laaditaan noin 55 milj. euroa ylijäämäiseksi. Ensi vuonna aloitetaan kattamaan vuosina 2023 - 24 kertynyttä alijäämää. Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta Varha arvioi, että tämän vuoden lopussa alijäämää on kertynyt yhteensä noin 304 milj. euroa. Alijäämä tulee lain mukaan kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

- Talousarviomme ensi vuodelle on haastava, mutta mahdollinen. Tavoitteena on kääntää talouden suunta. Vaikka valtionrahoitus syyskuussa tarkentui meille suotuisaan suuntaan, meidän on samaan aikaan uudistuttava, löydettävä kustannussäästöjä ja erityisesti huolehdittava asukkaidemme palveluista, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo.

Talousarvion nyt tehtyihin täsmennyksiin vaikuttaa osaltaan valtiovarainministeriön syyskuussa julkaisema hyvinvointialueiden rahoituslaskelma, jonka mukaan Varsinais-Suomeen kohdentuu 76 milj. euroa enemmän kuin keväällä julkaistuissa tiedoissa. Rahoitus on tarkentunut lopullisten tarvekertoimien mukaiseksi. (VM:n tiedote 23.9.2024: https://vm.fi/-/valtiovarainministerio-on-julkaissut-hyvinvointialueiden-vuoden-2025-rahoituslaskelman)

Varhan talousarviossa ja pidemmän aikavälin taloussuunnitelmassa huomioidaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma, jossa nimetään monia keinoja tehostaa toimintaa. Ohjelman tavoitteita ei valitettavasti saada kuluvana vuonna toteutettua täysimääräisesti. Tämä johtuu muun muassa kilpailutusten lopputuloksista ja viivästymisistä sekä mahdollisuuksista muuttaa vuokratasoja.

Tämänhetkisten tietojen perusteella Varha arvioi, että vuoden 2025 lopussa kattamatonta alijäämää olisi noin 248 miljoonaa euroa ja vuoden 2026 lopussa noin 12 miljoonaa euroa.

- Hyvinvointialueemme suuri koko huomioon ottaen arvioimme, että pääsemme lähelle talouden tasapainoa vaaditussa, hyvin tiukassa aikataulussa. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toteutumiseen liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä. Valitettavasti toistaiseksi ohjelma on edennyt odotettua hitaammin. Meidän on varauduttava löytämään lisää taloutta tasapainottavia toimenpiteitä, Martikainen sanoo.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma laadittiin syksyllä 2023. Siinä on asetettu tasapainotustoimia vuodelle 2025 kaikkiaan 81,5 milj. eurolla ja vuodelle 2026 kaikkiaan 144 milj. eurolla. Ohjelmaa päivitetään säännöllisesti, jotta talous saadaan tasapainoon lain vaatimassa ajassa.

Talousarviota käsittelevät seuraavaksi hyvinvointialueen lautakunnat, ja aluevaltuuston käsittelyyn talousarvio etenee joulukuussa.