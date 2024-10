Hämäläisyritykset ovat optimistisia haastavasta taloustilanteesta huolimatta

Talouskyselystä selviää, että Hämeen kauppakamarin alueella vastanneiden hämäläisyritysten yleistunnelma on normaali tai jopa optimistisempi kuin viime keväänä. ”Vastanneista yrityksistä suhdannetunnelmaa kuvailee optimistiseksi tai jopa erittäin optimistiseksi lähes 19 prosenttia vastanneista yrityksistä, kun keväällä vastaava osuus oli 14 prosenttia”, Vanhala sanoo.



Tuloksista näkee hämäläisyritysten liikevaihdon ja työntekijämäärän olevan aika lailla samalla tasolla kuin toukokuussa. Vastanneista hämäläisyrityksistä hieman yli 70 prosenttia arvioi työntekijöiden määrän pysyvän edelleen ennallaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Toukokuussa vastaava osuus oli hiukan yli 65 prosenttia. Yrityksistä myös 12 prosenttia arvioi työntekijöiden määrän kasvavan hieman, kun toukokuussa osuus oli lähes 16 prosenttia.



Investoinneissa nähdään hyvin hienoista kasvua. Yli 15 prosenttia hämäläisyrityksistä kertoo investointiensa olevan suuremmat seuraavien 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen vastaavaan jaksoon, kun toukokuussa osuus oli 13 prosenttia.



Hämäläisyrityksistä liki 20 prosenttia kertoo tilauskannan olevan nyt suurempi verrattuna vuodentakaiseen. Toukokuussa vastaava osuus oli 12 prosenttia. Seuraavien kuuden kuukauden aikana tilauskanta pysyy nykyisellä tasolla.



Hämäläisyritysten toimintaa haastaa riittämätön kysyntä, ammattitaitoisen työvoiman puute ja jännittyneempi geopoliittinen tilanne. ”Vastanneista alueemme yrityksistä 11 prosenttia koki rahoituksen saatavuuden rajoittavaksi tekijäksi, kun vastaava osuus koko Suomessa on yli 15 prosenttia. Eli rahoituksen saatavuuden osalta meillä on tilanne muuta maata parempi”, Vanhala toteaa.



”Investoinnit, henkilöstömäärä ja tilauskannan kasvu kertovat pienistä orastavista kasvun signaaleista. Nyt ei ole aika jäädä paikoilleen ja lamaantua, vaikka taloustilanne on ollut pitkään haastava. Vielä tarvitaan sitkeyttä ja kannustan yrityksiä yhteistyöhön kasvun vauhdittamiseksi”, kannustaa Vanhala.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 24.-26.9.2024 ja siihen vastasi 1460 eri kokoista yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneita yrityksiä oli 91, joista lähes 31 prosenttia on palvelualan yrityksiä ja yli 28 prosenttia on teollisuusyrityksiä. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä 77 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.