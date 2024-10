Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä IBV Suomi Oy:n Ulvilan aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista (Satakunta, Varsinais-Suomi)

IBV Suomi Oy suunnittelee aurinkoenergian tuotantoaluetta ja voimajohtoyhteyttä Satakuntaan Ulvilan kunnan alueelle. Hankealue sijoittuu noin seitsemän kilometrin päähän Ulvilan keskustasta koilliseen.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 279 hehtaarin laajuista aurinkoenergian tuotantoaluetta ja akkusäiliöaluetta. Voimala suunnitellaan liitettäväksi valtakunnanverkkoon Fingrid Oyj:n Ulvilan sähköaseman kautta. Aurinkovoimalan oma sähköasema sijaitsee hankealueen länsiosassa, mistä voimala liitetään Ulvilan sähköasemalle noin 2,9 km pitkällä maakaapelilla.

Hankealueen lounaispuolella olevalle Kaasmarkun Natura-alueelle laadittiin luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja (VE):

VE0: Hanketta ei toteuteta

VE1: Hankealue koostuu kuudesta eri paneelialueesta ja on laajuudeltaan 279 ha. Akkusäiliöalue sijaitsee Fransinojan länsireunassa.

VE2: Hankealue koostuu kuudesta paneelialueesta ja on laajuudeltaan 271 ha. Akkusäiliöalue sijaitsee Fransinojan itäpuolella.

Yhteysviranomainen toteaa perustellussa päätelmässään, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat pintavesiin ja kalastoon, ekologisiin yhteyksiin sekä ihmisiin, virkistyskäyttöön ja elinkeinoihin. Esitetyistä hankevaihtoehdoista toteutusvaihtoehto VE2 on ympäristövaikutuksiltaan pienempi, etenkin pintavesiin ja luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta, ja siten jatkosuunnitteluun soveltuvampi.

Hankealueen pohjoisosassa sijaitsevan Fransinojan ympäristöllä on merkitystä liito-oravien kulkuyhteytenä. Samalla alueella esiintyvän erityisesti suojeltavan varjotupsukoin elinpaikan kosteusolosuhteiden sekä lepakoille tärkeän alueen tulee säilyä. Paneelien sijoittelussa tulee noudattaa ELY-keskuksen 2.5.2024 tekemää päätöstä, jonka perusteella varjotupsukoin esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Kaasmarkunmäen Natura-alueen suojeluperusteena olevaan lajiin kohdistuvien vaikutusten lieventämistoimien jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön antama lausunto Natura-arvioinnista. Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen jatkosuunnittelussa on tarpeen arvioida suurpetoihin ja hirvieläimiin kohdistuvat vaikutukset.

Hankkeella on vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Aluetta käytetään tällä hetkellä virkistykseen ja metsästykseen, joten alueen käyttömahdollisuudet muuttuvat merkittävästi puuston kaadon ja alueen aitaamisen myötä.

Arviointiselostuksessa esitettiin pintavesiin kohdistuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toimenpiteitä, jotka yhteysviranomainen näkee tarpeellisena toteuttaa. Yhteysviranomainen toteaa perustellussa päätelmässään myös, että hankkeessa tulee laatia hulevesien määrällinen arvio ja pyytää lausunto vesilain mukaisen luvan tarpeesta ELY-keskukselta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely ei ole lupamenettely vaan sen avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Se on hankkeen suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa ja lupaharkinnassa. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan perusteltuun päätelmään. Ulvilan aurinkoenergiahankkeen käsittely jatkuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoitus- ja lupamenettelyissä kunnassa. Jos ELY-keskus arvioi vesilain mukaisen luvan tarpeelliseksi, lupahakemus käsitellään Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/ulvilaaurinkoenergiaYVA

Lisätietoja:

ylitarkastaja Kirsi Nieminen, p. 0295 022 119

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue