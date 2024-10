Emma Anttilasta Naantalin Musiikkijuhlien uusi toimitusjohtaja

Emma Anttila siirtyy tehtävään Jyväskylästä, jossa hän on työskennellyt Jyväskylä Sinfonian intendenttinä vuodesta 2013 lähtien.

- Naantalin Musiikkijuhlat on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ja merkittävä klassisen musiikin festivaali, joka on vaikuttanut suomalaisen musiikkikulttuurin kasvuun koko olemassaolonsa ajan poikkeuksellisen suurella tavalla ja tehnyt Naantalin kansainvälisesti tunnetuksi. Tästä syystä on kunnia aloittaa työ Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtajana, iloitsee Emma Anttila.

- Olen erityisen iloinen yhteistyöstä festivaalin taiteellisen johtajan Elina Vähälän kanssa, jonka tunnen fantastisena taiteilijana ja valtavan inspiroivana festivaaliohjelmistojen suunnittelijana. Odotan innolla tutustumista Naantaliin, Musiikkijuhlien upeaan yhteisöön – yleisöön, taiteilijoihin ja kaikkiin yhteistyökumppaneihin, Anttila jatkaa.

Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtajan tehtävään saapui määräaikaan mennessä kahdeksan hakemusta.

- Hakemukset olivat erittäin korkeatasoisia, ja haluammekin kiittää kaikkia hakuun osallistuneita. Olen iloinen ja tyytyväinen siitä, että tulevalla toimitusjohtajalla on paitsi klassisen musiikin taustaa, myös taloushallinnon osaamista ja kokemusta varainhankinnasta. Jotta pystymme tarjoamaan musiikkijuhlakävijöille korkeatasoisia elämyksiä, tulee huolehtia myös siitä, että Musiikkijuhlasäätiön talous pysyy kunnossa, toteaa musiikkijuhlasäätiön hallituksen puheenjohtaja Jan Lindström.

Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja toimii tiiviisti yhdessä festivaalin taiteellisen johtajan, viulisti Elina Vähälän kanssa. Vähälä aloitti tehtävässään vuonna 2022.

- Olen todella iloinen, että Emma Anttila aloittaa Naantalin Musiikkijuhlien uutena toimitusjohtajana. Tunnen Emman Jyväskylä Sinfonian intendenttinä jo useiden vuosien ajalta. Hän on erittäin kokenut, verkostoitunut ja tyylikäs huippuammattilainen sekä positiivinen ja lämmin persoona, Elina Vähälä toteaa.

- Suvi Innilää haluan kiittää sydämeni pohjasta hienosta yhteistyöstä, festivaalin edelleen kehittämisestä sekä kaikesta siitä tuesta mitä olen häneltä aisaparinani saanut. Toivotan Suville suurta menestystä uusiin tehtäviin, Vähälä jatkaa.

Emma Anttilan työ Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtajana käynnistyy 15.11.2024.

Emma Anttila, Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja 15.11.2024 alkaen, p. 0400 872 168

Jan Lindström, Naantalin musiikkijuhlasäätiön hallituksen puheenjohtaja, p. 040 5546 191