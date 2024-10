Hyvinvointialue hyödyntää tekoälyä kielenkäännöksissä – tekoäly parantaa tuottavuutta ja lisää monikielisen sisällön määrää

Tutkittu tieto tukee tekoälyn vastuullista käyttöä

Hyvinvointialueella kiinnitetään erityistä huomiota tekoälyn vastuulliseen käyttöön, ja siksi tekoälykokeilujen vaikuttavuus todennetaan tutkimuksen kautta. Miia Martikaisen tutkimus osoittaa, että tekoäly voi merkittävästi parantaa käännöstyön sujuvuutta ja tuottavuutta. Tutkimuksessa tarkasteltiin kielenkääntäjien työn muutoksia tekoälyn käyttöönoton myötä, ja tulokset ovat lupaavia, vaikka otanta on vielä rajallinen.

Tavoitteena oli selvittää tekoälyratkaisun vaikutuksia kielenkäännösten tuottavuuteen sekä arvioida tekoälyratkaisun tuottaman konekäännöksen laatua ja käyttäjäkokemusta.

– Tutkimus pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa. Näin saimme tietoa siitä, mitä hyötyjä tekoälyratkaisu tuo arkisessa käytössä ja millaisia haasteita käyttöönotossa mahdollisesti on tullut vastaan, Martikainen kuvaa.

Vastuullisen käytön kannalta on tärkeää, että ihminen osaa kouluttaa ja käyttää tekoälyä.

– Tekoäly on monessa asiassa tosi hyödyllinen, mutta pohjatyö täytyy tehdä huolella, että saadaan maksimaalinen hyöty, todetaan tutkimuksen käyttäjähaastatteluissa.

Käännöstyön tehokkuus ja tasalaatuisuus kasvaa tekoälyn myötä

Tutkimuksen mukaan tekoälykäännöksen tarkistaminen ja muokkaaminen oli keskimäärin 37 % nopeampaa kuin tyhjästä aloitettu käännös. Noin joka kahdeksas tekoälyn kääntämä virke ei vaatinut lainkaan kääntäjän jälkieditointia.

– Käännöstiimi tunnisti, että tekoälymallia voidaan edelleen kehittää vastaamaan paremmin hyvinvointialueen tarpeita. Siihen nähden tulokset ovat lupaavia, sillä jo tämänhetkisellä versiolla tunnistettiin huomattavaa potentiaalia nopeuttaa käännöstehtäviä, Martikainen luonnehtii.

Tekoälyn käyttö käännöstyössä osoittautui tutkimustulosten perusteella erittäin rohkaisevaksi, ja teknologian kehittyessä odotetaan entistä suurempia parannuksia käännösten laatuun ja tuotannon tehokkuuteen. Lisäksi tekoälyosaamisen kehittäminen nousee keskeiseen rooliin, jotta voidaan täysimääräisesti hyödyntää teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja varmistaa kääntäjien valmius muuttuviin vaatimuksiin.

Tekoäly tukee sujuvaa kaksikielisyyttä

Tekoälyn rooli käännöstyössä kasvaa jatkossa, ja käännöstyö muuttuu kohti koneen tekemän käännöksen tarkastamista ja laadun parantamista.

Kaksikielisyys on tärkeä arvo hyvinvointialueella, ja siksi se on ottanut käyttöön koko henkilöstölle käännössovelluksen suomi-ruotsi-käännöksiä varten. Käännössovellus parantaa kielellisten oikeuksien toteutumista, ja käännökset valmistuvat aiempaa nopeammin. Tekoälykääntäjän ansiosta erityisesti sisäisen ruotsinkielisen ohjeistuksen ja viestinnän saatavuus on parantunut.

Työntekijöiden palautteen mukaan tekoälykääntäjä nopeuttaa ja sujuvoittaa työtä.

– Ehdottomasti käytän ja tuotan sisältöä paljon enemmän ruotsiksi, palautteissa todetaan

Kannustavien tulosten rohkaisemana tekoälyratkaisujen kehitystyö jatkuu aktiivisesti. ja painopiste on tehokkuudessa ja käyttäjäystävällisyydessä. Ratkaisuja laajennetaan asiakas- ja potilasviestintään lähitulevaisuudessa.

Aikaa vaativampaan asiakastyöhön

Monikielisyys on yksi tekoälyn hyödyntämisen painopisteistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Hyvinvointialue haluaa olla edelläkävijänä varmistamassa, että asukkaat saavat palvelunsa laadukkaasti, nopeasti ja omalla äidinkielellään.

Tekoälyn käyttöönotto nopeuttaa käännösprosessia ja vapauttaa henkilöstön aikaa inhimillistä harkintaa vaativiin tehtäviin. Näin asiantuntijat voivat keskittyä enemmän asiakaspalveluun ja päätöksentekoon, mikä parantaa palvelujen laatua ja saavutettavuutta kaikille asukkaille.