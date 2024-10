Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Sanoma Media Finland Oy:n ja Telia Finland Oyj:n valitukset Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin evästekäytäntöjä koskevista päätöksistä

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä hylännyt Sanoman ja Telian valitukset Traficomin päätöksistä, jotka koskivat evästeiden käyttöä yhtiöiden verkkosivustoilla. Traficom oli velvoittanut yhtiöt muuttamaan evästekäytäntöjään siten, että muun ohella sellaisten personointievästeiden, toimitusevästeiden ja chat-evästeiden, jotka asetettiin automaattisesti käyttäjän päätelaitteelle tämän saapuessa verkkosivustolle, käyttäminen edellyttää käyttäjän suostumusta. Lisäksi verkkosivustojen suostumushallintatyökaluja, joilla suostumus evästeiden käyttöön annettiin, oli muutettava siten, että verkkosivuston käyttäjän oli mahdollista kieltäytyä muiden kuin välttämättömien evästeiden käytöstä suostumushallintatyökalun ensimmäisellä tasolla.

Viestintäpalvelulain 205 §:n 1 momentin mukaan evästeiden asettamiselle käyttäjän päätelaitteelle on saatava käyttäjän suostumus. Pykälän 2 momentissa on säädetty tästä poikkeuksena, että evästeet, jotka ovat välttämättömiä palvelun käyttäjän nimenomaisesti pyytämän palvelun tarjoamiseksi, eivät edellytä käyttäjän suostumusta. Hallinto-oikeuden ratkaisemissa asioissa oli pääosin kysymys siitä, millaiset evästeet tai näitä vastaavat tekniikat on katsottava käyttäjän nimenomaisesti pyytämän palvelun tarjoamiseksi välttämättömiksi ja siten sellaisiksi, ettei niiden käyttö edellytä verkkosivuston käyttäjän suostumusta.

Hallinto-oikeus katsoi, etteivät Sanoman käyttämät personointievästeet ja toimitusevästeet, joilla verkkosivustojen sisältöä räätälöidään käyttäjän toiminnan perusteella, olleet välttämättömiä käyttäjän nimenomaisesti pyytämän palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjän oli siksi kyettävä antamaan suostumuksensa tällaisten evästeiden käyttämiseen. Hallinto-oikeus katsoi tilanteen olevan vastaava myös käyttäjäanalytiikkaan ja yleisömittaukseen käytettävien verkkokutsujen osalta, vaikka niitä ei tallennettukaan käyttäjän päätelaitteelle.

Hallinto-oikeus totesi Telian valituksessa kyseessä olleiden chat-evästeiden osalta, että chat-palveluun liittyvien evästeiden asettaminen käyttäjän päätelaitteelle jo siinä vaiheessa, kun käyttäjä saapuu telia.fi-verkkosivustolle, ei ollut välttämätöntä sivustoon kuuluvan chat-palvelun toteuttamiseksi. Chat-palveluun liittyvät evästeet edellyttäisivät käyttäjän suostumusta tai käyttäjän nimenomaista pyyntöä saada chat-palvelu käytettäväkseen.

Hallinto-oikeus katsoi lisäksi Sanoman ja Telian verkkosivustoillaan käyttämien suostumushallintatyökalujen olleen lainvastaisia, koska evästeistä kieltäytyminen oli tehty suostumushallintatyökaluissa hankalammaksi kuin niiden käyttöön suostuminen. Kieltäytyminen edellytti vähintään kahta painallusta, kun taas suostumus oli mahdollista antaa yhdellä painalluksella.

Päätöstilaukset:

tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi

Päätösnumerot: 5845/2024 ja 5846/2024