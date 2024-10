Jutta Viinikainen Jyväskylän yliopiston taloustieteen professoriksi

KTT Jutta Viinikainen on toiminut taloustieteen apulaisprofessorina (Associate Professor) 1.9.2019 alkaen. Näkemystä yliopistotason sekä taloustieteen opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen Viinikainen on saanut toimiessaan taloustieteen oppiaineen vastuuhenkilönä vuodesta 2022. Vuonna 2004 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa alkaneella urallaan Viinikainen on työskennellyt myös muun muassa yliopistonopettajana ja yliopistotutkijana sekä toiminut professorin sijaisena.

Viinikainen on keskittynyt empiiriseen, politiikkarelevanttiin tutkimukseen, jossa hän on tarkastellut erityisesti terveyden ja terveyskäyttäytymisen yhteyttä yksilön sosioekonomiseen asemaan sekä terveyttä määrittäviin sosioekonomisiin tekijöihin.

- Tutkimusurani alkoi työmarkkinatutkimuksesta. Väitöskirjassani käsittelin persoonallisuuden roolia työmarkkinoilla. Sen jälkeen olen keskittynyt monitieteelliseen tutkimukseen, joka yhdistää terveyden ja työmarkkinoiden näkökulmat, kertoo vuonna 2012 taloustieteestä väitellyt Jutta Viinikainen.

Tieteen tekemistä kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä

Viinikainen on ollut vuosien saatossa mukana monenlaisissa tutkimushankkeissa. Väitöksensä jälkeen Viinikainen on työskennellyt professori Jaakko Pehkosen vetämässä monitieteellisessä tutkimushankkeessa, jossa selvitetään muun muassa terveyden yhteyttä yksilöiden työmarkkinatulemiin ja koulutuksen yhteyttä terveyteen.

Nykyisin Viinikainen vetää kansainvälistä tutkimusryhmää Health, health spill-over effects, and individual socio-economic status. Tähän liittyy myös jatko-opiskelijoiden koulutusta.

Viinikaisella on merkittäviä tehtäviä taloustieteen ja sen tutkimuksen kansainvälisissä ja kansallisissa järjestöissä ja verkostoissa. Hän on Euroopan komission 1+ Million Genomes -aloitteen Suomen koordinaatioryhmän jäsen sekä aloitteeseen liittyvän kansainvälisen terveystaloustieteen ryhmän jäsen. Aloitteen tavoitteena on pyrkiä edistämään genomitiedon käyttöä terveydenhuollossa ja tutkimuksessa EU-tasolla.

Viinikainen toimii myös JYU.Well-yhteisössä, jossa tutkijat ja muut toimijat edistävät yhteistyötä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Hän on työskennellyt tämän monialaisen tutkimusyhteisön johtoryhmässä vuodesta 2023.

Lisäksi Viinikainen on tehnyt tutkijavierailuja moniin yliopistoihin kuten Bambergin yliopistoon Saksassa, Bostonin yliopistoon Yhdysvalloissa, University College Londoniin Englannissa sekä Monashin yliopistoon Australiassa.

Tutkimuskohteina terveystaloustieteen kysymykset

Tällä hetkellä Jutta Viinikainen on muun muassa mukana suunnittelemassa yhteistyöprojektia, jossa tullaan yhdistämään terveystaloustieteen ja rahoituksen osaamista.

- Projektissa tutkitaan yksilön terveyden ja rahoitusmarkkinakäyttäytymisen välisiä yhteyksiä. Tätä ei ole vielä aiemmin juurikaan tutkittu yksilötason aineistoilla, toteaa Viinikainen.

Millaisia asioita tuore taloustieteen professori haluaa edistää tulevaisuudessa?

- Pidemmällä aikavälillä ajateltuna, haluan kehittää tutkimusta ja opetusta kauppakorkeakoulussa. Tutkimuksessani keskityn terveystaloustieteeseen. Terveydenhuoltosektorillamme on isoja haasteita, ja tulevaisuudessa haluan olla mukana etsimässä ratkaisuja näihin haasteisiin, sanoo Viinikainen.

Lisätietoja:

Jutta Viinikainen

jutta.i.viinikainen@jyu.fi

040 576 7804