Keskuskauppakamarikysely: Yritysten näkemykset suhdannetilanteesta ovat kohentuneet - huippulukemiin yhä matkaa

”Kuluvan vuoden mittaan on kotimaisessa talouskeskustelussa toisteltu analyysiä, jonka mukaan Suomen talous on suhdannekuopan pohjalla, mutta kasvu käynnistyy pian. Toistaiseksi myönteisestä kehityksestä silti on ollut niukasti merkkejä, ja välillä usko on ollut koetuksella. Kauppakamarien suhdannekysely tukee tulkintaa siitä, että nousu kuopan pohjalta on vihdoin alkanut”, toteaa Appelqvist.

Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto oli lokakuun Kauppakamarikyselyssä kasvanut 35 prosentilla vastaajista. Vastaava osuus oli toukokuussa alle 29 prosenttia, eli kesä ja syksy näyttäisivät sujuneet paremmin kuin alkuvuosi. Silti edelleen oli likimain yhtä paljon vastaajia, eli 34,4 prosenttia, joilla kuluvan vuoden kumulatiivinen liikevaihto on edellisvuotta alempana. Vain 22,6 prosenttia vastaajista kuitenkin odottaa liikevaihtonsa laskevan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Tilauskantatilanne oli edelleen haasteellinen suurella osalla vastaajista tuoreessa kyselyssä. Vastaajista 40 prosenttia arvioi tilauskantansa vuodentakaista pienemmäksi ja yhtä suureksi 36,5 prosenttia. Parempana tilannetta piti vain 23,4 prosenttia vastaajista. Tilanne on silti parempi kuin toukokuussa.

Myös odotukset tilauskannan tulevasta kehityksestä ovat kohentuneet. Lokakuun kyselyssä 26,7 prosenttia vastaajista ennakoi tilauskantansa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden jaksolla. Laskua odotti 22,3 prosenttia vastaajista. Loput ennakoivat tilanteen pysyvän muuttumattomana.

”Vastaajien omalla toimialallaan vallitsevia tunnelmia on vaikea edelleenkään kuvata riemukkaiksi, mutta tilanne on silti parempi kuin edeltävissä kyselyissä”, sanoo Appelqvist .

Optimistisiksi tunnelmia luonnehtivien vastaajien osuus oli noussut hieman yli 21 prosenttiin toukokuun 17,4 prosentista. Pessimistisiksi tai erittäin pessimistisiksi tunnelmia luonnehtivien vastaajien osuus oli edelleen selvästi suurempi, 43,6 prosenttia. Lukema on silti parempi kuin edellisessä kyselyssä, jossa pessimistejä oli 48 prosenttia.

” Laaja pessimismi on hallinnut suhdannekyselyjä jo pitkään. Nykyistä parempia yleistunnelmia mitattiin viimeksi toukokuussa 2023, jolloin tunnelmat olivat hetkellisesti varovaisen optimistisia ennen kuin Suomen talouden voimakas heikkenemisvaihe käynnistyi”, kertoo Appelqvist.

Kauppakamarien kysely tehtiin 24.-26.9.2024 ja siihen vastasi 1460 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.