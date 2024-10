Yhä harvempi nainen sijoittaa ja uskoo voivansa vaurastua

Naisten usko omiin mahdollisuuksiinsa vaurastua laskee. Samaan aikaan miehet ovat aiempaa optimistisempia mahdollisuuksistaan vaurastua. Tiedot käyvät ilmi Danske Bankin Yougovilla teettämästä Taloudellinen mielenrauha 2024 -tutkimuksesta.

70 prosenttia naisvastaajista ja 58 prosenttia miesvastaajista sanoi, että ei usko lainkaan tai uskoo vain pienessä määrin omiin mahdollisuuksiinsa vaurastua. Kahden vuoden takaiseen verrattuna miehillä tulos laski kaksi prosenttiyksikköä, naisilla nousi saman verran.

Naiset myös sijoittavat miehiä vähemmän. Naisista sijoittaa noin joka kolmas (32 %), kun miehistä sijoituksia tekee lähes joka toinen (44 %). Miehet arvioivat riskinottohalukkuutensa sijoittajina selvästi korkeammaksi kuin naiset.​

Sijoittavien naisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. Miesten osuus on pysynyt ennallaan.

”Taloudellisen tasa-arvon kannalta suunta on väärä. Naisten taloudellinen mielenrauha on heikentynyt miehiä jyrkemmin, sijoittaminen on yhä miehiä harvinaisempaa, ja usko vaurastua heikkenee. Tämä on iso yhteiskunnallinen kysymys”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

”Pidemmän päälle on paljon hankalampaa tavoitella vaurastumista ja taloudellista mielenrauhaa ilman sijoittamista. Säästäminen ja sijoittaminen kannattaa automatisoida siten, että aina palkan tullessa tilille siitä pieni siivu lähtee säästöihin ja sijoituksiin. Näin voi kerryttää itselleen omaisuutta ikään kuin varkain, kun joka kuukausi ei tarvitse miettiä sijoitussummia ja kohteita”, sanoo Ville Orava, laina- ja sijoituspalveluista vastaava johtaja.

Sijoituksissa naisen euro on 59 senttiä

Naiset säästävät ja sijoittavat keskimäärin 130 euroa kuukaudessa. Miehillä vastaava summa on 220 euroa kuukaudessa. Niiden osuus, jotka eivät sijoita lainkaan, on yhtä suuri niin miehissä kuin naisissa.

Naiset kertovat, että heillä on varoja tileillä ja arvopaperisijoituksissa keskimäärin 20 600 euroa. Miehillä vastaava summa on keskimäärin 40 200 euroa.

Naisista 35 prosenttia kertoo, että heillä on säästöjä ja sijoituksia alle 1 000 euroa, kun miehillä vastaava osuus on 29 prosenttia.

”On ymmärrettävää, että naisilla on miehiä hankalampaa säästää suositeltua kymmentä prosenttia nettotuloistaan. Tämä saattaa johtua siitä, että naisten palkat ovat miesten palkkoja pienemmät”, sanoo Kivipelto.

Taloudellinen mielenrauha 2024 -kyselytutkimus

Danske Bank on jo vuodesta 2018 selvittänyt pohjoismaalaisten taloudellisen mielenrauhan tasoa kyselytutkimuksella.



Tämän Pohjoismaissa toteutetun selvityksen pohjalta Danske Bank on kehittänyt taloudellista mielenrauhaa kuvaavan indeksin. Indeksi on rakennettu kysymyksistä, jotka mittaavat ihmisten luottavaisuutta omaan taloudelliseen tilanteeseensa, talouteen liittyvien huolten määrää ja oman taloudellisen tilanteen tulevaisuudennäkymiä

Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä YouGovin kuluttajapaneeleissa 11.4-19.4.2024.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet kansalaiset kussakin maassa iän, sukupuolen ja alueen mukaan edustavilla otoksilla. Otoskoko Suomen osalta on 3031, jolloin keskimääräinen virhemarginaali kokonaistasolla on noin ±1,6%-yksikköä (95%:n luottamustasolla).