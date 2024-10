Sofia Virta vientivetoisesta palkkamallista: Hallitus, vetäkää esitys pois

– Vetoan ja pyydän, että vetäkää tämä esitys pois, Virta vetosi hallitukseen.

Muun muassa lastensuojelussa, vanhainkodissa ja koulussa työskennelleen Virran mukaan hallitus murentaa naisvaltaisten aloilla työskentelevien palkkakehityshaaveet.

– Kun kuuntelen tätä keskustelua, tulen todella pettyneeksi niiden lähihoitajien, sairaanhoitajien, sosionomien, kätilöiden, ensihoitajien, fysioterapeuttien, lastensuojelun työntekijöiden ja monen muun puolesta. Joko tämän hallituksen edustajilla ei ole mitään käsitystä, mitä se työ on, tai teidän mielestänne on ihan ok, että nämä alat jäävät palkkakuoppaan.

– Aivan sama, mitä bluffia täällä puhutaan, niin tämä esitys ajaa naisvaltaiset alat ikuiseen palkkakuoppaan ja heikentää sukupuolten välistä tasa-arvoa, Virta tiivisti.