Saku Tuominen merkityksellisten hetkien jäljillä

Saku Tuominen: Hetkinen

Ilmestyy 5.11.2024

Me kaikki tunnistamme erilaisia elämän maagisia hetkiä – poikkeuksellisia kohtaamisia, flow-tilassa työskentelyä, oivallusten saamista, luonnon kauneuteen havahtumista. Usein ne ilmestyvät lyhyinä välähdyksinä, eikä niitä voi pakottaa: ne tulevat kun tulevat, odottamatta.

Saku Tuominen on pohtinut aiemmissa kirjoissaan, mistä merkityksellinen, omannäköinen elämä koostuu. Hän on käsitellyt muun muassa luovuutta, rohkeutta, priorisointia ja resilienssiä. Yksi osa-alue on jäänyt kuitenkin vähälle huomiolle: ne hetket, joissa keskeistä ei ole ollut hän itse tekijänä vaan itse tekeminen.

”Olen aina ajatellut, että kaikki hieno lähtee suunnitelmista, siitä että minä päätän tehdä jotain. Mutta kun aloin pohtia kaikkea tekemääni ja kokemaani, huomasin, ettei se pidä paikkaansa. Parhaita hetkiä ei yhdistänyt se, että minä olisin tehnyt jotain etukäteen päätettyä täydessä kontrollissa vaan se, että niiden aikana unohdin itseni ja annoin tilanteen viedä. ”

Parhaat ideat ovat saaneet alkunsa järjestettyjen aivoriihien ulkopuolella, vaikkapa suihkussa tai juoksulenkillä. Unohtumattomimmat hetket jääkiekossa eivät ole syntyneet mailaa puristamalla vaan pelille antautumalla. Vaikuttavimmissa keskusteluissa ei ole ollut mitään tavoitetta. Tärkeät ihmissuhteet ovat käynnistyneet yllättäen.

Tutkimusmatkallaan Saku Tuominen etsii esimerkkejä eri elämänalueilta huippusuorittamisesta yrittämiseen, luovuudesta onnellisuuteen. Hän liikkuu sulavasti suurten kysymysten ja hyvin konkreettisten havaintojen välillä. Esiin kuoriutuu hänen itsensä kehittämä rautalankamalli siitä, millainen elämisen tapa saattaa edesauttaa näiden hienojen hetkien kokemista.

Saku Tuominen (s. 1967) on helsinkiläinen yrittäjä, ravintoloitsija ja tietokirjailija. Hetkinen on hänen 19. kirjansa. Tuomisen aiempia teoksia ovat muun muassa Ettekö te tiedä kuka minä olen, Kuinka puut kasvavat, Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on, Kaikki mitä olen oppinut hyvästä ruoasta, Juu ei, Luova järkevyys ja Hyvä elämä.

Hetkinen ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Saku Tuominen.