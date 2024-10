Hisensen suurilla näytöillä varustetut televisiot nostavat pelikokemuksen uudelle tasolle

Helsinki, 9. lokakuuta 2024: Televisiovalmistaja Hisense esitteli IFA-messuilla joukon suurella näytöllä varustettuja televisioita, jotka on suunniteltu tarjoamaan ensiluokkainen peli- ja viihdekokemus. Yhtiö julkisti myös uuden globaalin kumppanuuden Black Myth: Wukong -pelin kanssa ja esitteli pelin pelaamiseen virallisesti suositellut E7N PRO- ja U7N-televisiot. Lisäksi Hisense paljasti yhteistyössä Xboxin kanssa uuden Laser Cinema PX3-PRO -television, joka tarjoaa parhaan mahdollisen Xbox-pelikokemuksen lasertelevisioiden kategoriassa. Hisense lanseerasi myös Canvas TV:n, jonka Art Mode -ominaisuuden ansiosta taideteokset näyttävät kuin aidoilta maalauksilta.

Koe Black Myth: Wukong -peli E7N PRO- ja U7N-televisioiden ruudulta

Hisense on jatkossa ylistetyn, Game Sciencen kehittämän Black Myth: Wukong -pelin virallinen globaali kumppani. Mukaansatempaava peli kertoo kiinalaisen Matka länteen -klassikkoromaanin tarinan hyödyntäen upeita grafiikoita ja rajuja taisteluita. Parhaan mahdollisen pelikokemuksen varmistamiseksi Hisense suosittelee E7N PRO- ja U7N-televisioitaan, joissa molemmissa on Black Myth: Wukong -peliä varten erityisesti suunniteltu ainutlaatuinen kuvatila. Ensiluokkaisen kuvanlaadun mahdollistava kuvatila on varustettu parannetulla HDR-teknologialla ja tarkalla värikalibroinnilla, ja se tuottaa ainutlaatuiset yksityiskohdat jopa tummissa kohtauksissa. Jopa 110 tuuman ruutuun yhdistettynä kuvatila luo mukaansatempaavan pelikokemuksen.

QLED-teknologialla varustettu E7N PRO on vertaansa vailla oleva pelitelevisio. Sen 4K-näyttö, 144 Hz:n virkistystaajuus, Game Mode PRO -pelitila ja automaattinen alhaisen latenssin tila takaavat saumattoman pelikokemuksen minimaalisella viiveellä. Quantum Dot Color -ominaisuus puolestaan tarjoaa kirkkaat värit ja varmistaa eloisan ja tarkan värintoiston. Lisäksi sisäänrakennettu, Dolby-teknologialla varustettu alibassokaiutin luo vaikuttavan äänentoistokokemuksen.

U7N taas on ihanteellinen pelaamiseen ja viihdesisällön toistamiseen tarkoitettu Mini-LED-televisio, jonka Hi-View Engine PRO -teknologia parantaa kuvanlaatua tekoälyn avulla. Innovatiivinen teknologia mahdollistaa ominaisuuksia, kuten Dynamic Tone Mapping Pro:n, Face Detection:n, AI HDR Enhancement:n ja AI Detail Enhancement:n, joiden avulla Hi-View Engine PRO optimoi näytön, toistaa ihonvärit aidonnäköisinä, tuottaa tarkat HDR-yksityiskohdat ja parantaa kokonaiskuvanlaatua. E7N PRO:n tapaan U7N-televisiossa on Game Mode Pro -pelitila ja 144 Hz:n virkistystaajuus.

Laser Cinema PX3-PRO tarjoaa parhaan Xbox-pelikokemuksen

Aiemmin tänä vuonna Hisense julkisti ryhtyvänsä yhteistyöhön Xboxin kanssa tuodakseen lasertelevisiot pelialan käyttöön. Kumppanuuden tavoitteena on tarjota Hisensen uraauurtavaan laserteknologiaan perustuva ensiluokkainen peli- ja viihdekokemus. Hisense esitteli IFA-messuilla Laser Cinema PX3-PRO -television osana yksinoikeudella kehittämäänsä Designed for Xbox Limited Series -sarjaa. Kyseinen lasertelevisio on kehitetty yhteistyössä Xboxin kanssa parhaan mahdollisen Xbox-pelikokemuksen varmistamiseksi.

Laser Cinema PX3-PRO -television 4K-näyttö on saatavilla 80–150 tuuman kokoisena, ja televisio on Dolby Vision- ja IMAX Enhanced -sertifioitu, mikä takaa erinomaisen kuvanlaadun. Jopa 240 Hz:n virkistystaajuudella varustettu lasertelevisio tarjoaa toimintapeleihin erinomaisesti soveltuvan, nopean ja sulavan pelikokemuksen. MEMC-teknologian ja automaattisen alhaisen latenssin tilan ansiosta vasteaika on alle kuusi mikrosekuntia, mikä takaa viiveettömän pelikokemuksen. Lisäksi sisäänrakennetut, Dolby Atmos -yhteensopivat 50-watin Harman Kardon -etukaiuttimet varmistavat mukaansatempaavan äänentoistokokemuksen.

Canvas TV muuntaa olohuoneen digitaaliseksi taidegalleriaksi

Hisensen Canvas TV muuntaa minkä tahansa olohuoneen yksityiseksi taidegalleriaksi hyödyntämällä innovatiivista Art Mode -tilaa, joka sisältää satoja maksuttomia taideteoksia. Television sisältämä anturi tunnistaa, jos huoneessa on ihmisiä, joten TV:n näytöllä näkyy taidetta tai käyttäjän omia valokuvia vain, kun niille on yleisöä. Heijastuksia estävä Hi-Matte Display -näyttö ja elegantti seinäteline tekevät ruudusta kangasmaisen, jolloin digitaalisissa taideteoksissa on aitojen maalausten kaltaista syvyyttä ja tekstuuria.

Canvas TV:tä voi räätälöidä vaihtamalla helposti asennettavien kehysten väriä – kehykset ovat saatavilla väreissä pähkinäpuu, tiikki ja valkoinen. Kaksiosaisen seinätelineen ansiosta television ja seinän väliin jää vain vähän tilaa, jolloin TV sulautuu sisustukseen saumattomasti.

Parhaan katselukokemuksen varmistamiseksi Canvas TV hyödyntää 4K Quantum Dot Color -teknologiaa, joka tuottaa elävännäköisen kuvan hyödyntämällä yli miljardia eri värisävyä. RGB-valoanturi puolestaan säätää näytön värejä ja kirkkautta ympäristön mukaan. Lisäksi TV:ssä on immersiivisen äänentoiston takaava 2.0.2-surround-ääni.

Kaikissa televisioissa on Hisensen innovatiivinen ja intuitiivinen VIDAA SMART -käyttöjärjestelmä, jonka ansiosta käyttöliittymä toimii salamannopeasti.

U7N on osa Hisensen U-sarjaa, ja sen kokovaihtoehdot ovat 100, 85, 75, 65 ja 55 tuumaa. Myös E7N PRO on saatavilla 100-, 85-, 75-, 65- ja 55-tuumaisena. U7N ja E7N PRO ovat saatavilla johtavissa jälleenmyyntiliikkeissä lokakuusta 2024 alkaen. Laser Cinema PX3-PRO on saatavilla johtavissa jälleenmyyntiliikkeissä joulukuusta 2024 alkaen ja Canvas TV tammikuusta 2025 alkaen.

