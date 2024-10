Pohjanmaan hyvinvointialueen yksiköt Suomen 10 parhaan joukossa vanhuspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyssä

THL:n teettämään asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna 43 000 vanhuspalvelujen asiakasta. Pohjanmaalta koko Suomen top 10 –listalle ylsivät Marielundin ympärivuorokautinen asumisyksikkö Vöyriltä ja Kruunupyyn kotihoito, joka on ollut mukana listalla myös aiemmin.

– Olemme iloisia kummankin yksikön sijoittumisesta sekä alueelliselle että valtakunnalliselle listalle. Kruunupyyn kotihoito on saanut tunnustuksen edellisellä kerralla Keski-Pohjanmaan Soiten alaisuudessa ja on hienoa, että asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla, iloitsee koti- ja asumispalveluiden toimialajohtaja Tony Pellfolk.

Kyselyssä tiedusteltiin esimerkiksi tyytyväisyyttä palvelun määrään ja laatuun, virkistystoimintaan ja toiveiden huomiointiin. Listalle pääseminen edellytti kotihoidon osalta vähintään 20 vastausta ja palveluasumisen yksikön osalta 10 vastaajaa. Listalla ovat mukana ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt, joissa on täyttynyt lakisääteinen henkilöstömitoitus huhtikuussa 2024.

Kotiin annettavien palveluiden määrä kasvussa

Pohjanmaalla on tavoitteena, että vuonna 2025 kotona asuisi 93% 75 vuotta täyttäneistä. Viime vuonna luku oli 91,8%. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan erilaisilla palveluilla. Kotiin annettavia palveluita on laajennettu ja kehitetty hyvinvointialueen aikana. Näihin kuuluvat kotihoidon lisäksi esimerkiksi kotikuntoutus ja kotisairaalatoiminta.

Kotihoidossa työskentelee Pohjanmaalla yli 900 työntekijää, joista Kruunupyyn yksikössä n. 50. Tieto kymmenen parhaan joukkoon pääsystä otettiin iloisena vastaan.

– Monet ikäihmiset toivovat, että saavat asua kotona mahdollisimman pitkään. On hienoa mahdollistaa arvokas vanhuus tutussa ympäristössä ja kuulla, että olemme siinä onnistuneet, sanoo palveluesimies Åsa Häyrynen.

Kun kotiin annettavat palvelut eivät riitä, ovat Marielundin kaltaiset asumisyksiköt tarjoamassa ympärivuorokautista hoitoa.

– Työskentelemme kuntouttavalla työtavalla, tuemme asukkaan toimintakykyä ja itsenäisyyttä. Järjestämme merkityksellistä toimintaa ja ohjelmaa päivittäin ja sen vaikutuksista kertovat myös tämän kyselyn tulokset, sanoo palveluyksikön päällikkö Ann-Christine Nyman.

Hyvinvointialueen tavoitteena on, että jokainen ihminen pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja antaa tukea ja hoivaa kotiin. Tulevaisuudessakin tarvitaan kuitenkin paikkoja, joissa ihmisen on turvallista asua, kun hän ei enää pärjää kotiin annettavien palveluiden varassa.



Lisätietoja THL:n tiedotteesta: Valtaosa asiakkaista on tyytyväisiä vanhuspalveluihin – tyytyväisyys kotihoitoon on kuitenkin heikentynyt