Rakennuttajat povaavat kasvua rakennusinvestointeihin

Raklin uusi Rakennuttamisen barometri kokoaa yhteen rakennuttajien näkemyksiä alan tulevasta kehityksestä. Tulosten perusteella rakennuttajat povaavat Suomeen merkittäviä investointeja. Barometrin vastaajajoukko aikoo investoida rakentamiseen seuraavan 12 kuukauden aikana yhteensä lähes 3 miljardia euroa, joista asuinrakentamiseen investoidaan noin 532 miljoonaa euroa. Vastaajien lähes 3 miljardin investoinneista noin 65 prosenttia kohdistuu uudisrakentamiseen ja 35 prosenttia korjausrakentamiseen. Seuraavan 12 kuukauden aikana rakennusinvestointeihin odotetaan keskimäärin noin 9 prosentin kasvua verrattuna vuodentakaiseen.

”Rakentamisen tilanne on kuluvana vuonna vielä hataralla pohjalla, mutta ensi vuodelle on kasvua näkyvissä. Tämä heijastelee myös barometrin tuloksiin, sillä rakennuttajien näkemyksissä on paljon hajontaa. Yleisesti ottaen investointiaikeet ovat kuitenkin odottavalla kannalla ja optimismia on näkyvissä”, Raklin pääekonomisti Julia Ruotsi toteaa.



Barometrin vastaajat arvioivat tulevien kuukausien rakennusvolyymiä tulevien hankkeittensa määrän kautta. Vastaajien mukaan rakentamisen volyymi nousee noin 604 hankkeeseen seuraavan 12 kuukauden aikana. Rakennuttajien arvion mukaan rakennusvolyymi nousee keskimäärin noin 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Barometrin mukaan hankkeita käynnistyy suurempi määrä korjausrakentamiseen kuin uudisrakentamiseen, vaikka investoinnit painottuvat euromääräisesti uudisrakentamiseen. Hankkeiden määrästä noin 32 prosenttia on uudishankkeita ja 68 prosenttia korjaushankkeita. Uudishankkeista valtaosa on yhteiskuntakiinteistöjä, infrahankkeita ja asuntoja, kun taas korjausrakentaminen keskittyy yhteiskuntakiinteistöihin, liiketiloihin ja asuntoihin.

Barometritutkimukseen osallistuneiden rakennuttajien mukaan saatujen tarjousten määrä ja laatu sekä työvoiman saatavuus vaikuttavat positiivisesti rakentamisen määrään seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastaajat ovat eniten huolissaan Suomen talousnäkymien sekä rahoituksen saatavuuden ja rahoituskustannusten nousun vaikutuksista rakentamisen määrään.

”Rakentamisen kustannusten nousun huippu vaikuttaa olevan takanapäin, mikä tukee rakentamisen toipumista. Kustannustaso on edelleen verrattain kuitenkin korkealla tasolla, vaikka rakennuskustannusten vuosinousuvauhti on kääntynyt miinukselle”, Ruotsi korostaa.

Raklin uusi Rakennuttamisen barometri toteutettiin Raklin jäsenistölle lähetettynä sähköisenä kyselynä syyskuussa 2024. Rakennuttamisen barometrin vastaajajoukko koostuu 37 Raklin jäsenorganisaatiosta, jotka edustavat vain osaa Raklin jäsenistöstä ja markkinasta, eli todellinen rakennusinvestointien määrä muodostuu huomattavasti suuremmaksi. Kyselyaineisto on maantieteellisesti kattava, sillä vastaajajoukon rakennuttajat toimivat kaikissa Suomen maakunnissa. Suurin osa vastaajajoukon rakennuttajista edustaa yksityisen sektorin sijoittajia, julkisia toimijoita, kuntia ja kaupunkeja sekä yksityisen sektorin käyttäjäomistajia.