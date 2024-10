Yritysten tarve sekä ammatti- että korkeakouluosaajista on kasvamassa

Osaajakyselystä selviää, että vastanneista hämäläisyrityksistä yli viidennes ennakoi rekrytointitarpeiden kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Erityisen huomionarvoista on, että jopa yli 62 prosenttia ennakoi rekrytointitarpeiden kasvua keskipitkällä (2–3 vuoden) aikajänteellä.

Vastanneilla hämäläisyrityksillä noin 40 prosentilla on pulaa osaavasta työvoimasta ja 57 prosenttia yrityksistä kertoo osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä. Vuoden takaisen kyselyn mukaan yli 47 prosentilla hämäläisyrityksistä oli pulaa osaavasta työvoimasta ja lähes 60 prosenttia yrityksistä kertoi osaajapulan rajoittavan kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.

Eniten pulaa ammattiosaajista, mutta korkeakoulutettujen tarve on kasvanut alueellamme

Yli 55 prosenttia vastanneista hämäläisyrityksistä kertoo, että ammattiosaajista on suurin pula. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista suurin pula on yli 23 prosentilla ja yliopistokoulutetuista yli 16 prosentilla yrityksistä.

”Verrattuna vuoden takaiseen osaajakyselyymme yritysten pula korkeakoulutetuista on noussut jopa kahdeksan prosenttiyksikköä. Samaan aikaan ammattiosaajien tarve on laskenut 12 prosenttiyksikköä. Ammattiosaajat ovat kuitenkin alueemme yrityksille tärkeitä ja ammattiosaajien tarve on alueellamme edelleen suurempi kuin koko maassa keskimäärin”, kertoo Vanhala.

Hämeessä vastanneet yritykset kokivat, ettei alueen oppilaitoksista valmistuneiden osaaminen vastaa niiden tarpeita. ”Yrityksistä jopa 40 prosenttia kokee, että alueemme koulutusosaaminen vastaa huonosti tai erittäin huonosti yritysten tarpeita. Hyväksi tai erittäin hyväksi valmistuneiden koulutusosaamisen kokee 18 prosenttia yrityksistä”, Vanhala toteaa.

”Hämeen kauppakamari on aloittamassa työelämäauditoinnin yhteistyössä alueemme oppilaitosten ja yritysten kanssa. Työelämäauditointia on pilotoitu jo muualla Suomessa ja sillä varmistetaan, että oppilaitoksista valmistuvien osaaminen vastaa yritysten osaamistarpeita”, kertoo Vanhala.

Vastanneet hämäläisyritykset arvioivat tärkeimmäksi keinoksi osaajapulaan yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämistä. Sitä piti tärkeimpänä keinona lähes 85 prosenttia vastanneista. Lisäksi yritykset arvioivat tärkeiksi keinoksi koulutuksen sisältöjen kehittämisen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita ja työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkamisen.

Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 27.8.–3.9.2024 ja siihen vastasi 986​ eri kokoista yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Hämeen kauppakamarin alueelta kyselyyn vastanneita yrityksiä oli 72, joista teollisuusyritysten osuus on liki 39 prosenttia ja palveluyritysten 29 prosenttia. Vastanneista yli kolmannes on yrityksiä, joiden vuosiliikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat ja vastanneista yrityksistä 68 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.