Kotitalouksien jätemäärä väheni pääkaupunkiseudulla – etenkin sekajätettä syntyi vähemmän

Erityisesti kotitalouksien sekajätteen määrä laski

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laskee vuosittain pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteen jätemäärät ja kierrätysasteet. Laskelmien mukaan vuonna 2023 kotitalouksissa syntyi jätteitä noin 312 400 tonnia, mikä on lähes 18 000 tonnia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kukin asukas tuotti kotitalousjätettä keskimäärin 243 kiloa. Vastaava luku oli vuonna 2022 keskimäärin 263 kiloa. Kotitalousjätteet sisältävät asukkaiden kuluttamisesta syntyvät jätteet kuten seka-, bio- ja pakkausjätteet.

- Vuonna 2023 kotitalouksissa syntyi erityisesti sekajätettä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sekajätteen määrä laski asukasta kohden kahdeksan kiloa. Sekajätteen määrä nousi koronapandemian aikana, mutta on nyt laskenut alemmalle tasolle kuin kertaakaan yli vuosikymmeneen, sanoo HSY:n kiertotalousasiantuntija Harri Ikonen.

Kotitalouksien jätteistä kierrätettiin 46 prosenttia

Kotitalousjätteen kierrätysaste oli vuonna 2023 noin 46 prosenttia. Tämä oli noin 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna.

- Kokonaisjätemäärän väheneminen voi hetkellisesti hidastaa kierrätysasteen nousua. Esimerkiksi painavan paperijätteen määrä laski edellisvuoden tasosta noin 20 prosenttia, minkä vuoksi myös kierrätykseen päätyvän materiaalin määrä vähenee. Kierrätysasteen lisäksi on hyvä seurata myös muita tunnuslukuja, kuten kokonaisjätemäärää ja sekajätteen määrää, jotka molemmat laskivat vuonna 2023, HSY:n jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo kertoo.

HSY:n tavoitteena on lisätä kierrätystä ja nostaa kierrätysaste 63 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Biojätteen lajittelun lisäämisellä on tavoitteen saavuttamisessa keskeinen merkitys. Uudistetun jätelain mukaan HSY:n tulee järjestää 1–4 asunnon kiinteistöille sekajätteen lisäksi elintarvikejätteen biojätekeräys.

- Biojätteen keräys on laajentunut kaikkiin asuinkiinteistöihin vaiheittain pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella vuosien 2023–2024 aikana, mikä parantaa asukkaiden lajittelumahdollisuuksia. On odotettavissa, että tämä auttaa nostamaan kierrätysastetta tulevina vuosina. Tärkeintä on kuitenkin se, että asukkaat lajittelevat jätteensä, Kouvo sanoo.

Asukaskohtaiset jätemäärät laskivat kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa

Kotitalousjätemäärät ja kierrätysasteet arvioitiin kolmatta kertaa kuntakohtaisesti. Kaikkien kuntien kierrätysaste pysyi lähes samana verrattuna viime vuoteen. Asukasta kohden laskettuna jätemäärä laski kaikissa kunnissa tuntuvasti.

Kuntakohtaiset tiedot on pystytty erottelemaan HSY:n keräämien jätelajien osalta huomioiden kiinteistöjen, aluekeräyspisteiden ja Sortti-asemien sijainnit kunnittain. Sen sijaan osa lähtötiedoista, kuten paperi ja sähkö- ja elektroniikkaromu (SER), on arvioitu valtakunnallisista tiedoista asukasluvun perusteella.

Taulukko: Kuntakohtaiset kotitalousjätemäärät ja kierrätysasteet vuonna 2023.

Jätemäärät ja kierrätysaste 2023 Koko pk-seutu Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Kirkkonummi Yhteensä (t) 312443 162125 71424 63344 2813 12612 Määrä, kg/as 243 240 227 256 274 306 Määrän muutos 2022–2023 kg/as -20 -21 -22 -16 -20 -19 Kierrätysaste, % 46 46 48 43 50 43 Kierrätysasteen muutos 2022–2023, prosenttiyksikköä 0 -1 0 -1 -1 0

