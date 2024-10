OmaSp avasi täyden palvelun konttorin Kuopion ydinkeskustaan

– Me olemme siitä poikkeuksellinen pankki, että perustamme kivijalkakonttorin sen sijaan, että siirtäisimme kaikki palvelut verkkoon, kertoo Kuopion konttorinjohtaja Niina Kauppinen. – Uskomme vahvasti henkilökohtaiseen palveluun ja läsnäoloon. Kattavien digitaalisten palveluiden lisäksi olemme asiakastamme fyysisesti lähellä ja läsnä laajoine aukioloaikoineen. Kun pankkiasiat ovat mielessä, asiakas voi kävellä suoraan ovesta sisään, oli sitten nykyinen tai uusi asiakas, lupaa Kauppinen. – Meidän tehtäväksemme jää vakuuttaa heidät OmaSp:n erinomaisesta palvelusta ja osaamisesta.

Dynaaminen ja myönteisesti kehittyvä Kuopio vetää puoleensa

Kuopio on Suomen 8:nneksi suurin kaupunki, joka on imagoltaan yrittäjämyönteinen ja positiivisesti kehittyvä. Talousalueen elinkeinorakenne on monipuolinen ja vireillä on lukuisia investointeja eri toimialoilla. Kuopio on yksi Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja, asukkaita on kunnioitettavat 124 000 ja kun mukaan lasketaan lähiympäristö, puhutaan merkittävästä talousalueesta. – Joten potentiaalia Pohjois-Savon isossa keskuksessa on ja kysyntää riittää pankillemme, uskoo OmaSp:n aluejohtaja Katri Rahikainen.

Paula Hautamäki ja kuusi muuta asiantuntijaa ovat valmiina auttamaan Kuopion seudun henkilö- ja yritysasiakkaita pankkiasioissa.

OmaSp panostaa erinomaiseen saavutettavuuteen



– Panostamme pankkina edelleen saavutettavuuteen, ja avaamalla kivijalkakonttoreitamme maakuntien keskuksiin osoitamme halumme olla kiinteä osa paikallista yhteiskuntaa ja aidosti paikallinen pankki. Uskomme, että sekä henkilö- että yritysasiakkaat tulevat löytämään luoksemme helposti, päättää Kauppinen.



