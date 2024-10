Väitös: Työelämässä arvostetut kyvyt selittävät osan älykkyyden kehityksestä eli Flynnin efektistä

Työmarkkinatuotot ja niiden muutokset selittävät osan Flynnin efektistä eli älykkyyden pitkän aikavälin kehityksestä. Työmarkkinatuotot viittaavat siihen, kuinka kykyjä tai taitoja palkitaan työmarkkinoilla muun muassa korkeampien palkkojen muodossa.

”Tutkimuksemme mukaan muutokset työmarkkinatuotoissa voivat selittää noin kolmanneksen loogista päättelykykyä mittaavien testitulosten paranemisesta ja kokonaisuudessaan sanavarastoa mittaavien testitulosten laskun ruotsalaismiesten keskuudessa” sanoo erikoistutkija Miika Päällysaho VATT:sta.

Tiedot käyvät ilmi VATT:n erikoistutkijana kuluvana syksynä aloittaneen Päällysahon väitöskirjasta. Hänen Tukholman yliopistossa tekemänsä väitöskirja koostuu neljästä itsenäisestä artikkelista, jotka tarkastelevat työn taloustieteen sekä julkis- ja terveystaloustieteen kysymyksiä ruotsalaisia rekisteriaineistoja hyödyntäen.

Työmarkkinatuottojen vaikutuksen lisäksi Päällysaho tutkii väitöskirjassaan lääkeinnovaatioiden käyttöönottoa eri sairaaloissa ja sosioekonomisissa ryhmissä, ansiosidonnaisen työttömyysturvan vaikutusta tuensaajien terveydenhuoltokustannuksiin ja vanhempien työttömyyden vaikutusta lasten koulutukseen, erityisesti toisen asteen koulutuksen suorittamiseen.

"Olen erityisen tyytyväinen väitöskirjani ensimmäiseen tutkimusartikkeliin. Sen aihepiiri on sama, jonka parissa tulen myös jatkamaan tutkimustyötäni VATT:ssa. Kyseisen artikkelin parissa työskentely opetti, mitä huipputason tutkimuksen tekeminen vaatii ja kuinka taloustieteen työkaluja voi soveltaa hedelmällisesti aiheeseen, jota kognitiotieteilijät ovat tutkineet jo pitkään”, Päällysaho kertoo.

Kyseinen tutkimus on myös julkaistu yhdessä maailman arvostetuimmassa ja vanhimmassa taloustieteen tiedejulkaisussa, The Quarterly Journal of Economicsissa.

Tutkimusartikkelissa Santiago Hermo, Miika Päällysaho, David Seim ja Jesse M. Shapiro selvittivät työmarkkinatuottojen vaikutusta vuosina 1962–1975 syntyneiden ruotsalaismiesten kognitiivisissa kyvyissä havaittuihin trendeihin, erityisesti joustavan ja kiteytyneen älykkyyden kehitykseen. Tutkimuksen aineisto on peräisin Ruotsin puolustusvoimilta sekä Ruotsin tilastokeskukselta. Tutkimuksessa joustavaa älykkyyttä mitattiin loogista päättelykykyä mittaavalla testillä ja kiteytynyttä älykkyyttä sanavaraston laajuutta mittaavalla testillä.

Tutkimuksessa estimoidun mallin tulokset osoittavat, että työmarkkinatuottojen muutokset selittävät 37 prosenttia joustavan älykkyyden eli päättelykyvyn kasvusta sekä kiteytyneen älykkyyden eli sanavaraston heikentymisen kokonaisuudessaan.

Tutkimus osoittaa näin ollen, että osa Flynnin efektistä voidaan selittää muutoksella siinä, millaisia taitoja yhteiskunta pitää arvokkaana. Tätä tukee myös tutkimukseen kuuluva kysely, jonka mukaan esikoislasten vanhempien keskuudessa loogisen päättelykyvyn arvostus on kasvanut ja sanavaraston laajuuden arvostus vähentynyt.

Miika Päällysahon taloustieteen väitöskirja tarkastetaan Tukholman yliopistossa 11.10.2024. Vastaväittäjänä toimii taloustieteen professori Jarkko Harju (Tampereen yliopisto).