[EMBARGO] Suomalaisartistit tukevat tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä uudella kappaleella

Tyttöjen päivänä julkaistava kappale Tytär ottaa kantaa tyttöjen sukuelinten silpomista vastaan. Silpominen on vakavaa väkivaltaa, jonka kohteeksi tytöt joutuvat vain sukupuolensa vuoksi – koska ovat tyttöjä.

Ihmisoikeusvaikuttaja Ujuni Ahmed on kamppaillut silpomista vastaan vuosien ajan. Hän peräänkuuluttaa koko yhteiskunnan vastuuta kaikista tyttäristään.

"Silpomisen riskissä olevat tytöt eivät elä tyhjiössä, vaan meidän silmien alla. Meidän pitää päästä yli siitä, keiden ongelma tämä on tai keitä se koskettaa. Ei ole erikseen 'me' ja 'he', vaan on meidän kaikkien velvollisuus varmistaa, että jokaisen tyttären koskemattomuus turvataan."

Ahmed korostaa, että ihmisoikeuksia edistetään tehokkaimmin, kun myös ne ihmiset, jotka eivät itse joudu pelkäämään, liittyvät mukaan toimintaan: "On tärkeää, että mukaan liittyy myös sellaisia ihmisiä, joihin silpominen ei suoraan liity. Tytär-kappaleen artistit ovat halunneet tulla tyttöjen tueksi ja tarjota oman ammattitaitonsa Solidaarisuus-järjestön työn edistämiseksi – se on valtavan hienoa."

”Kenenkään ei pitäisi olla hiljaa”

Tytär-kappale ja artistien mukanaolo silpomisen vastaisessa työssä näyttävät esimerkkiä siitä, että tyttöjen oikeuksia voi ja pitää puolustaa, riippumatta siitä, mikä oma tausta tai ala on. "Ilmiötä pitäisi tehdä näkyväksi kaikilla elämänalueilla. Kenenkään ei pitäisi olla hiljaa", Ahmed painottaa.

Solidaarisuuden toiminnanjohtaja Miia Nuikka kiittää artisteja näiden työstä. ”Artistit ovat halunneet asettua tytärten puolelle hyvin konkreettisesti, taiteensa kautta. Tällaisilla teoilla on suuri merkitys sen suhteen, että globaalisti satoja miljoonia tyttöjä koskettava ilmiö nousee näkyväksi myös meillä Suomessa.”

Tytär-kappale kuunneltavissa perjantaista 11.10. alkaen suoratoistopalvelu Spotifyssa (Solidaarisuus feat. Anna Puu, ANI, Pete Parkkonen, Ujuni Ahmed ja Vilma Alina: Tytär)

Faktaa ja lukuja silpomisesta

Silpomisella tarkoitetaan kulttuurista perinnettä, jossa vahingoitetaan tytön tai naisen sukuelimiä ilman terveydellisiä syitä.

Silpomista harjoitetaan yli 30 maassa ympäri maailman. Silpomisperinne ei liity mihinkään uskontoon, vaan perinteen harjoittajissa on esimerkiksi sekä kristittyjä että muslimiyhteisöjä.

Maailmassa elää tällä hetkellä yli 230 miljoonaa naista ja tyttöä, joiden sukuelimet on silvottu. Tänä vuonna silpomisen riskissä elää YK:n arvion mukaan 4,4 miljoonaa tyttöä.

Suomessa on arviolta 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista. Jopa noin 3000:n Suomessa elävän tytön arvioidaan olevan vaarassa joutua silpomisen uhriksi.

Vuosittain silpominen aiheuttaa yli 44 000 naisen ja tytön ennenaikaisen kuoleman.