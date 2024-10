Kokoomuksen Limnell: Uusi kyberturvallisuusstrategia vahvistaa Suomen kokonaisturvallisuutta ja reagointia kyberuhkiin

”Kyberturvallisuutta voi pitää malliesimerkkinä kokonaisuusturvallisuudesta, sillä sen tekemiseen tarvitaan koko yhteiskunnan osallistumista ja yhteistyötä. Kyberturvallisuus koskettaa tänä päivänä kaikkia yhteiskuntamme toimintoja ja jokaista kansalaista”, Limnell toteaa.

Kyberturvallisuuden tekemiseen on saatava jokainen yhteiskuntamme toimija osalliseksi. Kyberturvallisuuden merkitys tulee kasvamaan entisestään digitalisaation edistymisen ja teknologisten innovaatioiden myötä.

”Kyberturvallisuus ja luottamusyhteiskunta kulkevat käsi kädessä. Yhteistyöllä rakennamme luottamusta. Suomalaisten on voitava luottaa digitaalisten palveluiden toimivuuteen ja turvallisuuteen, sekä siihen, että yhteiskunnassamme digitaalisia turvallisuustaitoja ja -ratkaisuja kehitetään ajan vaatimusten mukaisesti”, Limnell painottaa.

Limnellin mukaan Kyberturvallisuusstrategialla vastataan geopoliittisen toimintaympäristön muutokseen sekä teknologian kehitykseen.

”Kyberturvallisuus on pohjimmiltaan joukkuepeliä, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. On tärkeää, että Suomi profiloituu myös Naton jäsenmaana kyberturvallisuuden tuottajana ja on mukana vahvistamassa koko puolustusliiton kyberpuolustusta”, toteaa Limnell.

Limnellin mukaan tuleva, Suomen historian ensimmäinen, kyberpuolustusdoktriini tulee tärkeällä tavalla täydentämään Suomen kyberpolitiikan linjauksia.

”Kyberturvallisuusstrategia ja doktriini auttavat rakentamaan turvallisempaa Suomea. Esimerkiksi finanssisektorin toimintaa viime aikoina häirinneet pahantahtoiset toimijat pystytään paremmin tunnistamaan ja estämään. Uutena asiana on toimintaan vastaaminen eli nyrkkeilytermein olemme valmiita myös lyömään takaisin”, Limnell toteaa.

Kyberturvallisuus ei ole vain uhkiin varautumista vaan luo merkittäviä Suomen talouskasvua tukevia liiketoimintamahdollisuuksia. Limnellin mukaan Suomen kannattaa panostaa kasvaviin kansainvälisiin kyberturvallisuusmarkkinoihin, sillä Suomessa on arvostettua osaamista ja erinomaisia alan yrityksiä.

”Suomella on todellinen mahdollisuus edistää kyberturvallisuuden varautumismallia viestintuotteena”, Limnell tiivistää.

”Samalla on syytä huomioida, että merkittävimmät kybertaistelut tullaan käymään ihmisten mielistä. Informaatiopuolustus ja sen johtaminen on otettava yhä enemmän huomioon teknisen kybervarautumisen rinnalla", Limnell sanoo.

”Vakavimpana Suomen uhkakuvana pidän jakautunutta suomalaista yhteiskuntaa, johon informaatiovaikuttamisella usein pyritään. Meidän suomalaisten on tunnistettava erilaiset informaatiovaikuttamisen keinot ja huolehdittava kyberturvallisuuden psykologisesta puolesta, jossa taistelutilana on ihmisen mieli”, Limnell korostaa.