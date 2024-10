Vesi- ja jätehuollon hinnat nousevat 2025 - syynä muun muassa välttämättömät investoinnit

Vesimaksuilla varmistetaan luotettava vesihuolto pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun vesihuoltoverkosto tarvitsee lähivuosina yhä enemmän kunnostustöitä, jotta pystymme jatkossakin varmistamaan asukkaille luotettavan ja toimintavarman vesihuollon. Saneerausinvestoinnit ovat keskeisiä myös ympäristöhaittojen minimoimiseksi, sillä huonokuntoinen verkosto on altis häiriöille. Vuotavat tai huonokuntoiset viemärit voivat aiheuttaa kiinteistötulvia, ylivuotoja tai lisäkuormitusta puhdistamoille, mikä lisää ympäristöhaittoja. Nykyisillä vesimaksuilla näitä välttämättömiä investointeja ei kuitenkaan pystytä kattamaan.

- Merkittävä osa pääkaupunkiseudun vesihuoltoverkostosta on tulossa niin sanottuun 'putkiremontti-ikään', ja meidän täytyy varautua ajoissa kasvavien kaupunkien tarpeisiin sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin, kuten rankkasateisiin ja tulviin. Tulevina vuosina saneerausten määrä tulee kasvamaan, eivätkä nykyiset vesimaksut riitä kattamaan näitä välttämättömiä investointeja. Investoinneilla takaamme pääkaupunkiseudun asukkaille luotettavan vesihuollon ja vähennämme ympäristökuormitusta myös tulevaisuudessa, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred.

HSY:n jäsenkunnissa vesihuollon käyttö- ja perusmaksut nousevat seuraavasti (sisältää arvonlisäveron):

vesimaksu kuutiometriltä 1,90 eurosta 2,05 euroon

jätevesimaksu kuutiometriltä 2,22 eurosta 2,40 euroon

perusmaksun yksikköhinta kerrosneliöltä 0,0276 eurosta 0,0311 euroon

Vesihuollon asiakasmaksut perustuvat kiinteistön käyttämän veden määrään pohjautuvaan käyttömaksuun sekä perusmaksuun, jonka suuruus riippuu kiinteistön koosta ja käyttötarkoituksesta. Kertaluonteinen liittymismaksu peritään asiakkaan liittyessä HSY:n verkostoon.

Esimerkiksi 150 kerrosneliön omakotitalolle, jonka vuosittainen vedenkulutus on 180 m3, käyttö- ja perusmaksujen nousu on yhteensä vajaa 7 euroa kuukaudessa. Oman vesimaksusi vuodelle 2025 voit arvioida vesimaksulaskurilla osoitteessa hsy.fi/vesimaksulaskuri.

Myös vesihuollon palvelumaksuja, kuten liitostöistä perittäviä maksuja, on päivitetty vastaamaan nousseita kustannuksia. Palvelumaksut nousevat henkilötyön osalta 2,5 %. Vesihuollon liittymismaksuja korotetaan 25 % ja kerrostalojen osalta 10 %, jotta maksut kattaisivat paremmin uuden vesihuoltoverkoston rakentamisen kustannukset. Sprinklerimaksut nousevat 8 %.

Jätemaksuilla edistetään kiertotaloutta ja turvataan sujuvat palvelut

Jätehuolto investoi merkittävästi biojätteen käsittelyn kehittämiseen sekä syntyvän biokaasun tehokkaaseen energiahyödyntämiseen. Lisäksi investoidaan muun muassa Sortti-asemien toiminnan ja vaarallisen jätteen vastaanoton sujuvoittamiseen ja palvelutason parantamiseen. Korkean palvelutason ja helpon saavutettavuuden ylläpitämiseksi aloitetaan uuden täyden mittakaavan Sortti-aseman valmistelu. Merkittävä osa investoinneista perustuu ympäristölupien velvoitteisiin, ja niillä varmistetaan toiminnan ympäristöturvallisuus. Nykyiset jätemaksut eivät riitä kattamaan kaikkia jätehuollon investointeja.

Kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennysmaksut nousevat vuodelle 2025 seuraavasti: sekajäte 7,1 %, pakkausjätteet 4 % ja biojäte 3 %. Astiavuokria ei koroteta. Hintojen korotusten perusteena on mittavan investointiohjelman lisäksi jätehuollon ostopalvelujen hintojen nousu. Maksujen korotuksissa on huomioitu arvonlisäveron sekä yleisen kustannustason nousu.

- Kierrättäminen on erittäin tehokas tapa säästää kiinteistön kustannuksissa, sillä sekajäte on kallein jätelaji. Vaikka hinnat nousevat, on talouskohtainen nousu kuitenkin maltillista, Fred toteaa. Esimerkiksi 10 huoneiston taloyhtiössä jätehuollon kustannus nousee keskimäärin 8,62 euroa vuodessa per huoneisto, hän jatkaa.

Kiinteistöjen jätemaksuilla katetaan myös kotitalouksien maksuttomia palveluita, kuten vaarallisen jätteen keräys, HSY:n kiertävät keräysautot, jäteneuvonta ja osa Sortti-asemien toiminnasta.

Lasi-, kartonki-, muovi- ja metallipakkausastian tyhjennyksen tilanneille asiakkaille hyvitetään takautuvasti jätelajikohtaisesti pakkaustuottajien 1.7.2023–31.12.2024 tilittämät tuottajavastuukorvaukset. Hyvitys maksetaan asiakkaille syksyllä 2025.

Sortti-asemilla henkilöasiakkaiden hinnoissa vain pieniä muutoksia

HSY:n Sortti-asemilla on yli puoli miljoonaa asiointia vuosittain. Sortti-asemien henkilöasiakkaiden maksullisten jätteiden ja palveluiden hintoihin tulee pieniä muutoksia, jotka johtuvat pääosin alv-korotuksen myötä tehdyistä pyöristyksistä. Kotitalouksien maksuttomat jätepalvelut pysyvät ennallaan.



Yritysasiakkaiden hinnastoon tulee joitain korotuksia. Korotukset koskevat erityisesti painekyllästettyä puuta, kiviaineksia sekä palamatonta jätettä ja palavaa sekajätettä.

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen hinnat pääosin ennallaan

Ekoteollisuuskeskuksessa otetaan vastaan lähinnä yritysten tuomia kuorma-autokuormia. Hinnat säilyvät pääosin vuoden 2024 tasolla. Joidenkin jätteiden, kuten pinnoittamattoman puun, käsiteltävän rakennus- ja purkujätteen sekä sekajätteen hintoja on nostettu. Uutena vastaanottotuotteena on lasikuitu- ja komposiittiveneet.

Lisätietoa vesihuollon saneeraustarpeesta: hsy.fi/vesimaksut2025

Vesi- ja jätehuollon hinnastot: www.hsy.fi/hinnastot