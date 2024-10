Mimmit koodaa -ohjelma voitti Plan Suomen historian ensimmäisen tyttöpalkinnon – ”Autamme luomaan tasa-arvoa maailmaan”

Mimmit koodaa -ohjelma on kansainvälisen tyttöjen päivän aattona 10.10. voittanut historian ensimmäisen Planin tyttöpalkinnon. Palkinto nostaa esiin ihmisiä ja yhteisöjä, jotka edistävät tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa.

Plan Suomen hallituksen jäsen ja tuomariston puheenjohtaja, kansanedustaja Fatim Diarra muotoilee palkinnon perusteet seuraavasti:

”Voittaja on tehnyt vaikuttavaa ja lukuisia tyttöjä mukaan ottavaa työtä tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi hyvin miesvaltaisella alalla. Suomessa on yhdet Euroopan segregoituneimmista työmarkkinoista, ja voittajan työ on pioneerityötä tämän tilanteen parantamiseksi. Se, joka luo teknologiaa, rakentaa myös todellisuutta. Jos mukana on vain yhdenlaisia ihmisiä ja yksi sukupuoli on ulossuljettuna, lopputulos on auttamatta vääristynyt.”

Mimmit koodaa -ohjelma on palkinnosta kiitollinen ja näkee sen tukena myös tulevalle työlle.

”Olemme todella otettuja tästä palkinnosta. Niin paljon huikeita ehdotuksia ja upeita finalisteja, jotka kaikki olisivat varmasti voiton ansainneet. Tällainen tärkeä tunnustus vahvistaa uskoa siihen, että teemme tärkeää työtä”, Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi sanoo.

”Meillä on tärkeimpänä tukenamme naisten oma ainutkertaisen arvokas kokemusperäinen tieto. Saamamme palaute ja naisten mahdollisuuksien lisääntyminen teknologiavetoisissa tehtävissä osoittavat, että työllämme on sekä tarvetta että merkitystä – niin monet naiset ovat kokeneet, että ohjelmamme on aidosti auttanut heitä kohti tavoitteitaan. Mahdollistamme tyttöjen osallistumisen teknologia- ja IT-alalle, että tytöt saavat samoja mahdollisuuksia ja voivat toteuttaa vahvuuksiaan – autamme luomaan tasa-arvoa maailmaan. Tyttöjä ohjataan yhä pois teknologiasta, tästä on päästävä eroon ja edettävä tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin kaikessa”, Köpsi painottaa.

”Me tiedämme jo, että tyttöjä ja naisia kiinnostaa teknologia ja ohjelmistoala. Nyt pitää siirtyä eteenpäin ja aidosti turvata mahdollisuudet nuorille sukupolville valita omat opinpolkunsa vapaasti. Vain yhdessä yhteisönä voimme turvata tulevaisuuden tytöille, meidän entisten ja nykyisten tyttöjen tähden”, Köpsi jatkaa.

”Olisi järjetöntä olla ottamatta tyttöjä mukaan teknologiaopintoihin!”

Mimmit koodaa -ohjelma on alusta saakka, vuodesta 2018, toiminut Suomen ohjelmistoalan kattojärjestö Software Finland ry:n johtamana. Järjestön toimitusjohtaja Rasmus Roiha tiedostaa hyvin tyttöjen ja naisten merkityksen alalle koko valtakunnan mittakaavassa.

”Yhteiskuntamme muuttuu koko ajan digitaalisemmaksi - niin yritykset, työpaikat kuin palvelutkin. Monimuotoisuudella saadaan kehitettyä todistettavasti käyttökelpoisempaa teknologiaa! Tasa-arvonäkökulman lisäksi, tässäkin mielessä, olisi järjetöntä olla ottamatta tyttöjä mukaan teknologiaopintoihin, ja myöhemmin naisia mukaan hyväpalkkaisiin ja arvostettuihin teknologiatyöpaikkoihin. Tarvitsemme kaikki innokkaat nuoret mukaan, sukupuoleen katsomatta, oppimaan näitä tärkeitä taitoja!” Roiha painottaa.

Mimmit koodaa -ohjelma tarjoaa naisille uutta osaamista niin nykyisiin työrooleihin kuin myös uudesta urasta kiinnostuneille naisille tapahtumia ja koulutuspolkuja, joita on ollut maksutta tuottamassa jo yli 100 alan huippuyritystä. Aktiiviseen yhteisöön kuuluu jo yli 10 000 naista, joista jopa 1000 on jo työllistynyt uusiin rooleihin. Lähes kaikki naiset ovat kokeneet ohjelman itselleen innostuksen lähteeksi. Ohjelma tekee töitä tasa-arvoisen ja monimuotoisen teknologian puolesta, lisätäkseen osaamista ja vastatakseen yritysten osaamistarpeisiin kohtaantoa nopeuttaen, purkaen sukupuolten segregaatiota työelämässä.

Mimmit koodaa -ohjelma on aiemminkin voittanut palkintoja, muun muassa vuonna 2019 Euroopan Talous- ja sosiaalikomitea myönsi sille yhden EU:n tasa-arvopalkinnoista.

Plan Suomen https://plan.fi/tyttopalkinto mukaan kilpailu sai 137 ehdotusta tyttöpalkinnon voittajaksi ja eri ehdokkaita on yhteensä 59. Kaikki viisi finalistia olivat:

- Suomeen muuttaneita äitejä tukeva yhdistys DaisyLadies ry

- Tyttöjä IT-alalle kannustava Mimmit koodaa –ohjelma

- Naisiin ja tyttöihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia esiin tuonut journalisti ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi

- Ihmisoikeusliiton sukupuolistuneen väkivallan vastaisen työn asiantuntija Solomie Teshome

- Ujuni Ahmedin ja Elina Hirvosen kirja ja näytelmä Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin

Lisätiedot:

Milja Köpsi, Mimmit koodaa -ohjelma, vetäjä, 040 152 5154, milja@mimmitkoodaa.fi

Rasmus Roiha, Software Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi