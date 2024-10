Suomen ensimmäinen Wiser Ready -kerrostalo rakenteilla – TKU-Rakennus panostaa laatuun Turun Samppalinnassa

Digital Realty ja Schneider Electric edistävät yhdessä datakeskusten kiertotaloutta 18.9.2024 09:50:59 EEST | Tiedote

Uusi projekti auttaa Digital Realtya saavuttamaan kiertotalous- ja kestävyyssitoumuksensa, parantaa häiriönsietoa ja vauhdittaa vähähiilisyystavoitteiden toteutumista. Projektin taustalla on jo 20 vuotta kestänyt datakeskuskumppanuus, ja projekti on linjassa molempien organisaatioiden ESG-sitoumusten, sähköisen jätteen vähentämisen sekä tuotantoketjun alkupään ja loppupään epäsuorien Scope 3 -luokan päästöjen vähentämisen kanssa. Vuonna 2025 käynnistettävä uusi akkujen elvyttämistä koskeva kokeilu auttaa Digital Realtya pidentämään nykyisten UPS-akkujensa elinkaarta. Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric on aloittanut yhteistyön maailman suurimman datakeskus-, colocation- ja yhteenliittämisratkaisujen tarjoajan Digital Realtyn kanssa. Edistyksellisen kiertotalousprojektin tavoite on pidentää Digital Realtyn PAR5-datakeskuksen kriittisten järjestelmien käyttöikää ja ylläpitää niiden toimintaa. Projektissa huomioidaan Digital Realtyn ympäristöön, yhteiskuntaan