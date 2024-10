Kokoomuksen Kauma: Alaikäisten vapekielto on tärkeä päätös lasten ja nuorten terveydelle

”Vapet eivät yksinkertaisesti kuulu alaikäisille tai koulujen arkeen. Eduskunnan juuri hyväksymällä muutoksella saadaan viime aikoina kasvanut nuorten vapettaminen kunnolla kuriin”, Kauma aloittaa.

THL:n Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokilla olevista jopa 16 % käyttää sähkösavukkeita. Kauman mukaan vapettaminen ja nikotiinipussien käyttö ovat muodostuneet uudeksi häiriöksi lasten arkeen.

”Vapettamisesta ja nikotiinituotteiden kaupankäynnistä on tullut kasvava riesa kouluissa. On hienoa, että hallitus reagoi asiaan nopeasti. Eduskunnan päätöksellä yksiselitteisesti kielletään sähkösavukkeiden sekä nikotiinipussien hallussapito alaikäisiltä. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajat voivat huomatessaan ottaa vapet pois lapsilta. Tämä on kansanterveyden lisäksi merkittävä teko koulurauhan lisäämiseksi”, Kauma jatkaa.

Kauma on tyytyväinen, että erityisesti lasten ja nuorten terveydelle vaaralliset vapet ja nikotiinipussit saadaan hallintaan.

”Nikotiinituotteiden riippuvuus syntyy nopeasti ja niiden käyttö on vaarallista nuoren keholle ja mielelle. Jos lapsen päivä kuluu vape kädessä, on lapsen terveys nopeasti vaarassa”, Kauma sanoo.

”Meidän päättäjien täytyy kannustaa lapsia ja nuoria terveisiin elintapoihin. Varhaisella iällä aikaansaadut nikotiiniriippuvuudet pitää estää lainsäädännöllä. Kokoomuksen johdolla laitetaan stoppi vapeboomin kasvulle”, Kauma päättää.