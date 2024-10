Pohjanmaan hyvinvointialue lahjoittaa sammutusauton Ukrainaan

Paloautoja ja muuta palo- ja pelastuskalustoa uusitaan säännöllisesti. Yleensä käytöstä poistetut ajoneuvot on myyty huutokaupassa.

– Talousarviossamme on tietty summa, joka meidän pitäisi saada myymällä vanhaa kalustoa. Olemme saavuttaneet summan kirkkaasti. Vuoden uudet hankinnat ovat myös pysyneet talousarviossa, kertoo aluepalopäällikkö Kaj Enqvist.

Tavoitteena on, että hälytysajoneuvojen keski-ikä ei ylitä 20 vuotta. Lahjoitusauto on vuosimallia 1990 ja sen tekniset ratkaisut ovat vanhentuneita, vaikka auto muuten onkin hyvässä kunnossa.

– Autoa on käytetty ahkerasti Närpiön ja Tiukan alueella. Vaikka sillä on ikää jo yli 30 vuotta, siinä on harvinaisen hyvä varustus, esimerkiksi vinssi ja nosturi henkilökorilla.

Enqvist toivoo, että lahjoituksella saadaan aikaan jotain hyvää, ja on varma siitä, että sammutusauto voi vielä olla hyödyksi. Lahjoitusauton matka kohti Ukrainaa on alkanut tällä viikolla.