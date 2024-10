Lahden kaupungintalo suojellaan rakennusperintölailla

Kaupungintalon historia ja nykypäivän tarpeet

Lahden kaupunki sai kaupunkioikeudet vuonna 1905, jolloin myös kaupungintalon rakentaminen tuli ajankohtaiseksi. Suunnittelusta pidettiin kilpailu, jonka voitti Eliel Saarinen. Saarisen suunnittelema kaupungintalo valmistui lopullisesti vuoden 1912 lopussa.

Valmistumisensa aikaan rakennuksessa oli tilat muun muassa rahatoimikamarille, valtuustolle, maistraatille ja raastuvanoikeudelle. Lisäksi kivijalkakerroksessa oli tilat poliisille ja kirjastolle. Yli sadan vuoden ajan kaupungin hallintorakennuksena toiminutta kaupungintaloa on vuosien mittaan korjattu ja osin entistetty. Viimeisimpänä rakennukseen on valmistunut peruskorjaus syksyllä 2023. Nykyisin kaupungintalo on sekä kaupungin että kaupunkilaisten käytössä ja toimii edelleen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokoustiloina.

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kokonaisuus

Rakennusta pidetään Eliel Saarisen suunnittelemista kahdesta kaupungintalosta arkkitehtonisesti ja säilyneisyydeltään merkittävämpänä. Kokonaistaideteoksena näyttäytyvä kaupungintalo edustaa tyyliltään myöhäisjugendia.

Kaupungintaloa pidetään valtakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisena kokonaisuutena. Rakennuksella on arvoa muun muassa sen harvinaisuutensa, edustavuutensa, alkuperäisyytensä sekä historiallisen kerroksisuutensa vuoksi. Kaupungintalo on merkittävä osa Lahden kaupungin rakennusperintöä ja rakennus on edelleen yksi kaupungin tunnetuimmista maamerkeistä.

Päätöksellä suojellaan sekä rakennuksen ulkoasu että sisätiloja

Lahden alueellisen vastuumuseon esityksestä tehdyn Hämeen ELY-keskuksen päätöksen mukainen suojelu kohdistuu rakennuksen ulkoasuun, rakennusrunkoon ja rakennuksen tilaratkaisuihin. Keskeisiä suojeltavia sisätiloja ovat ensimmäisen kerroksen eteinen, ensimmäisen ja toisen kerroksen aulat, alkuperäiset portaikot, valtuustosali sivutiloineen sekä 1980-luvun alussa rakennettu kaupunginhallituksen istuntosali, sen neuvotteluhuone, kirjastohuone ja pohjakerroksen sellit kiinteine sisustuksineen. Lisäksi päätöksellä on suojeltu valtuustosalin sekä kaupunginhallituksen kokoussalin irtaimisto eli tiloihin suunnitellut kalusteet ja valaisimet.

Suojelupäätös edellyttää suojellun rakennuksen hoitoa ja käyttöä rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyttäen. Rakennuksen ulkoasu ja rakennusrunko sekä suojellut tilat ja sisustus on säilytettävä päätöksessä määrätyllä tavalla.