Gigantti panostaa yritysmyyntiin ja logistiikkaan – uudistuneet palvelut esittäytyivät FinnBuild-messuilla

Suomen suurin ja perinteikkäin rakennusalan tapahtuma kokosi Messukeskukseen lähes 19 000 ihmistä 8.–10. lokakuuta. Gigantin yritysmyynti osallistui tapahtumaan logistiikkapalveluiden tehostamana. Vuoden aikana kummassakin ollaan otettu merkittäviä kehitysaskelia: Helsingin uusi pikajakelukeskus on päässyt täyteen vauhtiinsa ja projektimyynti on kasvattanut tiimiään sekä hionut prosessejaan. Lisäksi keväällä 2023 saavutetut ISO 9001 -laatustandardit ohjaavat vahvasti toimintaa.

”Gigantti on tuttu kuluttajille, mutta ei aina yrityksille. Siksi haluamme tavoittaa yrityspäättäjiä eri tapahtumissa ja kertoa mahdollisuuksistamme ja yritysasiakkuutemme hyödyistä. FinnBuild-messuilla korostimme erityisesti uudistuneen palvelumme saavutettavuutta, prosessiemme notkeutta ja logistiikkamme nopeutta. Meille on tärkeää, että yritysasiakkaamme kokevat olevansa reagoivissa ja kustannustietoisissa käsissä. Rakennusalalla aikataulut ovat tiukkoja, mutta meidän kanssamme hukkaeuroja ei valuteta, eikä työmailla odotella turhaan”, kuvailee Gigantin yritysmyynnin päällikkö, Niko Aittokallio.

Kymmeniä tuhansia yrityksiä vuosittain palveleva Gigantti tähtää entistä vahvemmin sekä rakennus- että kiinteistöalan kasvaviin tarpeisiin. Tavoitteena on Aittokallion mukaan kasvattaa tunnettuuden ohella markkinaosuutta, ja tavoittaa eri alojen toimijoita sekä markkinoinnin että kohtaamisten keinoin.

​”Palvelulupauksemme on, että yritys saa meiltä kaikki kodinkone-, elektroniikka- ja yhteisötilojen teknologiaratkaisut saman katon alta, avaimet käteen -periaatteella, ja juuri sieltä, mistä itse haluaa. Meillä on asiantuntijat 38 myymälässä ja B2B-verkkokauppa, valtakunnallinen yritysmyyntipalvelu ja asiakkuuspäälliköt, sekä projektimyynnin tiimi. Projektimyynnin uudistuksen myötä olemme kasvattaneet rakentamisen palvelutiimejä ja rekrytoineet uudet asiakkuuspäälliköt sekä projektikoordinaattorit, jotka huolehtivat palvelun sujuvuudesta käyttöönottoon saakka.”

Tehostettu logistiikka vahvistaa yritysmyynnin kasvua

Gigantti viettää tänä vuonna 25-vuotisjuhliaan, ja yritysmyyntikin on päässyt jo 15 vuoden ikään. Yritys on pienellä marginaalilla kuluttajapuolen markkinointijohtaja, yrityspuolella kasvua on tullut lähivuosina kodinkoneiden ohella pesuloissa ja asennus- sekä kierrätyspalveluissa.

Tulevaisuuden valttina sekä kuluttaja- että yrityspuolella nähdään joustavan monikanavainen palvelu, mistä Gigantti sai keväällä myös mittavaa kansainvälistä tunnustusta Impact Commercen ja Googlen Omnichannel Index -tutkimuksessa. Toukokuussa julkistetuissa tuloksissa se valittiin parhaaksi toimijaksi kokonaiskatsauksessa, Suomi-kategoriassa sekä elektroniikkakategoriassa.

”Yrityksille monikanavaisuus tarkoittaa saumatonta palvelua koko projektin elinkaaren ajan, aina ideasta asennukseen, fyysisestä olinpaikasta riippumatta. Hyötyä lisää alan laajin valikoima, yli 88 000 tuotetta, ja yhteensä 200 000 neliötä varastotilaa Pohjoismaissa, mikä takaa myös alan parhaan saatavuuden. Viime vuonna avautunut Helsingin pikatoimitusvarastomme on jakeluverkostomme kehittämisessä keskeisessä asemassa. Tällä hetkellä myymme Suomessa joka kolmannen pesukoneen, ja toimitamme sen asennuksella jopa saman päivän aikana, kertoo Gigantin jälkimarkkinointi- ja logistiikkajohtaja”, Raul Friman.